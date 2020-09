Yamaha renueva a Rossi y lo cede al equipo Petronas

La firma Yamaha acaba de anunciar la renovación por un año más, el 2021, del veterano piloto italiano de MotoGP, Valentino Rossi, de 41 años y poseedor de 9 títulos mundiales. Después de que el equipo oficial Yamaha Monster decidiese en su momento, desprenderse del 'Doctor' y colocar, de cara a las dos próximas temporadas, al joven francés Fabio Quartararo como compañero de escuderia del catalán Maverick Viñales, todos los gestos de los japoneses han ido en la dirección de convencer a 'Vale' de que aceptase correr, uno o dos años más ("la posibilidad estará abierta al final de la próxima temporada", ha reconocido el piloto italiano) en el equipo 'satélite' de Petronas, curiosamente ocupando el puesto del 'Diablo' francés. Eso sí, Rossi ha exigido que la prolongación de su contrato fuese con Yamaha, nunca con el equipo de Malasia, que solo le deja llevarse tres miembros de su equipo técnico actual.

Compañero de su amigo Morbidelli



"Estoy muy contento de seguir pilotando en el 2021, aunque me lo pensé mucho porque el desafío es cada vez más duro, pues para estar en la cima de MotoGP hay que trabajar mucho y duro, entrenar todos los días y llevar una vida de atleta, pero como todavía me gusta esa vida y aún quiero pilotar, no podía desaprovechar esta gran ocasión", ha señalado Rossi en el comunicado de Yamaha. "El hecho de que tanto Yamaha como mi futuro equipo me garanticen el mismo material y mejoras que los pilotos de fábrica ha ayudado mucho a mi decisión. Y, además, estaré con mi amigo Franco (Morbidelli) en el mismo box y eso es fantástico", continuó contando el 'Doctor'.