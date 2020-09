El japonés Ogura, líder sin liderar una sola vuelta del Mundial

Ogura, que tampoco ha ganado un solo gran premio de este año, no ha sido líder en ninguna de las 193 vueltas que llevan celebradas este año

Ocurrió lo nunca visto, un piloto se coloca líder de un Mundial, el de Moto3, sin haber haber ganado ninguna de las nueve carreras que se han disputado hasta el momento y, lo que es aún más llamativo y, ciertamente, increíble, ¡sin haber liderado! ni una sola de las 193 vueltas que se han dado en los nueve grandes del Mundial de la pequeña categoría.

El japonés Ai Ogura, de 19 años, del equipo Honda Team Asia, creado por Honda bajo la dirección de Alberto Puig, el actual team manager del Repsol Honda, se ha encaramado hoy líder, en el Circuit de Catalunya, acabando en la posición 11ª de la prueba que ha ganado, por vez primera, el sudafricano Darryn Binder (KTM). Ogura, en su peor carrera de la temporada, se ha aprovechado de la mala suerte del español Albert Arenas (KTM), líder indiscutible del campeonato desde su inicio, ganador en Jerez dos veces y en Austria, que ha sido tirado en plena curva por el británico John McPhee (Honda), que ha perdido el control de su moto.



La mala suerte de Arenas

Ogura, siempre tan perfecto, tan regular, tan por el sitio, es el nuevo líder de Moto3 cuando restan aún seis carreras, es decir, 150 puntos. El japonés no ha sido capaz aún, en nueve carreras, de liderar una sola vuelta, cosa que sí han hecho Albert Arenas, Tatsuki Suzuki, Jaume Masia, Darryn Binder, Celestino Viatti, John McPhee, Gabriel Rodrigo, Dennis Foggia, Daniz Öncu y Tony Arbolino.

Arenas, que pierde el liderato, por vez primera, lamentó la agresividad de McPhee "cuando acababa de empezar la carrera, cosa que no tiene sentido alguno, sobre todo porque somos dos aspirantes al título y, además, en entrenamientos ya me había hecho un par de pasadas sin sentido. Sí, ha venido a disculparse, está muy bien, pero mejor hubiese sido que no hubiera tenido tanta prisa por llegar a la cabeza del grupo, pues aún restaba 17 vueltas para el final. Espero que este incidente (tercer cero del español tras el GP de Andalucia y San Marino) nos anime y nos fortalezca para regresar, en Le Mans, más fuerte".