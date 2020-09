Jorge Navarro y Sergio García Dols acarician el podio en Catalunya

Jorge Navarro y Sergio García Dols protagonizaron las actuaciones más destacadas de los pilotos valencianos este fin de semana en el Mundial de MotoGP. De hecho, ambos acariciaron el podio en el Gran Premio de Catalunya al terminar en la cuarta plaza en Moto2 y Moto3, respectivamente.

En la primera, el italiano Luca Marini (Kalex) sumó su tercera victoria de la temporada tras doblegar al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), y a su compatriota Fabio di Giannantonio (Speed Up), tercero, mucho más atrás. Jorge Navarro (Speed Up) logró hacerse con la cuarta plaza tras una cerrada lucha con el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

«Estoy feliz porque terminamos bien este fin de semana, primero con la segunda posición en la calificación y luego con una carrera muy sólida. Sin duda, aprenderemos mucho de este fin de semana y obtendremos información importante de la carrera que nos ayudará a mejorar la moto y mi pilotaje», señaló el de La Pobla de Vallbona. «Tomemos nota de los puntos que podemos y debemos mejorar y seguir trabajando en casa durante los próximos días. En general, me siento satisfecho y ciertamente mucho más motivado», insistió tras la carrera.

Destacar también la octava posición de Arón Canet (Speed Up)y el Inde Aspar Team en una carrera complicada para el de Corbera. Y es que, aunque en pocas vueltas llegó hasta la sexta posición, comenzó a sufrir problemas en su antebrazo que le impidieron pilotar al máximo. Héctor Garzó, por su parte, terminó en la decimotercera plaza tras empezar desde la vigesimosegunda.

Salió a carrera confiado en remontar tras un buen warm up. Un toque en la salida con otro piloto le hizo perder posiciones pero lejos de desanimarse empezó su particular remontada, pasando hasta a 14 pilotos para acabar cruzando la línea de meta en la decimotercera posición y con buenas sensaciones.

En cuanto a Moto3, el surafricano Darryn Binder (KTM) se adjudicó su primera victoria por delante de los italianos Tony Arbolino (Honda) y Dennis Foggia (KTM). Albert Arenas (KTM) no pudo concluir la carrera al verse involucrado en un percance con el británico John McPhee (Honda) y pierde el liderato del mundial.

García Dols, que salía décimo en parrilla, remontó seis posiciones hasta finalizar cuarto, e incluso estuvo pilotando en posiciones de podio durante algunas vueltas, hasta cruzar la línea de meta justo detrás de Foggia. Este es su mejor resultado de esta temporada, lo que le permite ganar dos posiciones en la clasificación general y se sitúa decimosexto con 32 puntos.

«Ha sido una pena en las últimas vueltas, ya que me he ido largo en alguna ocasión y eso creo que es lo que ha provocado que no pudiese hacer podio. Pero bueno, estoy muy contento, hemos dado un gran paso adelante y ahora toca continuar así», señaló el de Burriana.

En cuanto al resto de pilotos valencianos, Jaume Masiá (Honda) entró sexto pero tuvo que perder posición al exceder los límites del trazado en la curva nueve de la última vuelta. Carlos Tatay (KTM), por su parte, no pudo concluir la carrera.

