El Openbank Aspar, imparable en Aragón

El piloto del Openbank Aspar Team Junior Izan Guevara se ha mostrado imparable en un fin de semana en el que ha conseguido un pleno de triunfos tras remontar en tres ocasiones desde la vigésimo segunda posición de la parrilla. El piloto español ha repetido en dos ocasiones el guion de la carrera de ayer y ha vuelto a completar sendas remontadas de escándalo, dominando a su antojo la prueba de Aragón. En la segunda carrera de este domingo, además, lo ha hecho tras sufrir un par de incidentes que le han vuelto a retrasar varias posiciones. Pese a ello, el piloto del Openbank Aspar Team Junior ha continuado peleando hasta el final para vencer en la última carrera por sólo 17 milésimas. Este triple triunfo, unido a la victoria de Jerez, sitúa a Izan Guevara como segundo clasificado del Mundial Junior de Moto3, a tan solo 10 puntos del líder cuando quedan únicamente tres carreras por disputarse.

Su compañero Dani Holgado, que arrancaba desde la "pole" en la cita de Aragón, ha peleado con el grupo de cabeza constantemente, y aunque a falta de unas vueltas ha perdido contacto con los líderes, ha sido capaz de volver a competir con ellos y terminar cuarto en la primera carrera del día y sexto en la segunda. Con estos resultados, Holgado se mantiene sexto de la general. Por su parte, Ondrej Vostatek partía desde la parte trasera de la parrilla, pero no se ha dado por vencido en ningún momento y poco a poco ha recuperado terreno y posiciones hasta terminar las dos carreras en la vigésimo primera plaza.

En la European Talent Cup, David Alonso e Iván Ortolá han sido de nuevo dos de los pilotos más fuertes de la categoría en Aragón. Los pilotos del Openbank Aspar Team Junior han competido con el grupo de cabeza, llegando a liderar la carrera en diversas ocasiones, pero no han podido conseguir la victoria ante el dominio de Zonta van der Goorbergh, de modo que Alonso ha sido segundo y Ortolá ha terminado tercero. Con estos resultados, David Alonso llega a la última cita de la temporada con 28 puntos de ventaja al frente de la general cuando restan únicamente 50 por disputarse, mientras que Iván Ortolá es tercero de la general y podrá luchar en Valencia por ser de nuevo subcampeón, como ya hiciera en 2019.

Mundial Junior de Moto3:



Izan Guevara (VICTORIA en la primera carrera / VICTORIA en la segunda carrera): "Las victorias hoy han sido más complicadas que la de ayer. En la primera carrera, delante de nosotros había tres pilotos que habían abierto un hueco de un segundo, y me ha costado más alcanzarlos. Cuando los he cogido, hemos luchado hasta el final de la carrera para ganar. Y en la segunda€ no tengo palabras para definir esta carrera. La última vuelta ha sido impresionante, la mejor de mi vida. Quiero agradecer al equipo todo lo que ha trabajado y dedicarles el triunfo a mi familia, que me está apoyando desde casa, y a mis patrocinadores".

Dani Holgado (4º / 6º): "Tras completar una buena salida, he podido marcar un gran ritmo en las primeras vueltas y sacar un poco de distancia a los perseguidores, pero otro piloto nos ha frenado y se ha vuelto a reagrupar todo. Aun así, he podido pelear bien para terminar cuarto, consiguiendo un buen resultado y una buena puesta a punto para la segunda carrera. La segunda manga ha sido complicada, sobre todo por el viento, pero aun así hemos estado todo el tiempo en el grupo delantero, adelantándonos constantemente. En la última vuelta era tercero, pero al llegar a la última curva me he abierto y se me ha colado otro piloto. Aprendemos de los errores y lo volveremos a intentar en dos semanas en las carreras de la Red Bull Rookies Cup. Quiero agradecer al equipo por todo el trabajo y felicitar a mi compañero por sus victorias".

Ondrej Vostatek (21º / 21º): "En la primera carrera, he tenido una buena salida, pero otro piloto ha llegado al final de la recta como un kamikaze y me he quedado en una mala posición en la primera curva. He intentado seguir remontando para llegar al grupo que luchaba por las últimas posiciones de puntos, he conseguido cogerlos, pero iban muy rápidos en la recta y solamente les podía alcanzar en curvas. Varios han cometido errores y he podido adelantarles para terminar vigésimo primero. En la segunda carrera, he arrancado bien y he buscado adelantar más rápido que en la primera, pero a partir de la quinta vuelta me ha sido más complicado acercarme al grupo de delante por el viento. He terminado de nuevo en la vigésimo primera posición. Ahora toca centrarse en la carrera de Valencia, tiene más curvas rápidas y menos rectas, y creo que podremos hacerlo mejor".

European Talent Cup:



2º David Alonso: "No estoy contento del todo con la segunda posición. He cometido un error en la última vuelta y mi rival se me ha ido un poco, lo justo para no poder adelantarle ya. Este resultado, de todos modos, no es malo para el campeonato porque solamente nos ha quitado cinco puntos. Estamos preparados para seguir luchando en Cheste. Quiero dar las gracias al equipo por su trabajo y a mi familia por su apoyo".

3º Iván Ortolá: "Ha sido una carrera complicada porque al principio no sabíamos las condiciones en las que correríamos, ya que se ha puesto a llover justo antes de empezar. Al final ha sido una carrera en seco, eso nos ha tranquilizado a todos. He podido luchar solamente hasta la tercera posición por un error en la última vuelta. Quiero agradecer a mi equipo y a mi familia por todo lo que están haciendo por mí".