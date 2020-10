Arón Canet 'olvida' el quirófano para correr en Le Mans

El Inde Aspar Team viaja a Francia con Aron Canet todavía convaleciente de su reciente operación de síndrome compartimental y con Hafizh Syahrin que buscará volver a las posiciones delanteras tras varias carreras fuera de la zona de los puntos.

El valenciano llega a Francia después de haber sido octavo en la última carrera, donde sufrió problemas en el antebrazo que espera haber solucionado tras ser intervenido la semana pasada. Pese a ello, la carrera en Francia será complicada para Canet, que espera estar al 70 u 80 por cien de sus capacidades.

Aron Canet explica así como se ve de cara a la cita de este domingo en Le Mans. "Estoy contento por poder volverme a subir a la moto después de la operación de síndrome compartimental de la semana pasada. Ha sido una operación dura, con una rehabilitación que me ha costado, y espero poder estar al 70-80% sobre la moto durante el gran premio de Francia. Le Mans es un circuito que siempre me ha gustado, donde he conseguido buenos resultados, aunque como hemos visto en otras carreras este año, eso no es garantía de nada ni nos sirve de referencia en Moto2 porque es una categoría totalmente distinta. Tenemos que ir de menos a más, intentaré adaptarme a la moto lo mejor posible teniendo en cuenta la situación del brazo y dar el máximo".

Aunque no esté recuperado al 100%, Arón Canet pone así fin a los problemas que arrastra desde principio de temporada en el antebrazo derecho y que le llevaron a pasar por el quirófano en el hospital IMED de Valencia.

Así, en declaraciones a motogp.com, destacó que "llevaba desde la pretemporada con problemas y hemos pasado por quirófano para solventarlo. El doctor se ha sorprendido con el nivel al que había llegado este problema, no entendía cómo podía pilotar así. La operación ha salido bien y esperamos estar al cien por cien en las próximas carreras", señaló el martes de la semana pasada.

También recalcó en DAZN el sufrimiento que tuvo en el último Gran Premio de Cataluña a pesar de haber logrado acabar la carrera entre los diez primeros. "No podía frenar fuerte, no podía abrir gas, casi no podía ni acoplarme, ni jugar con el cuerpo".