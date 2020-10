Horarios de MotoGP: Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans

El Mundial de motociclismo regresa este fin de semana con el Gran Premio de Francia, que se disputa en el circuito de Le Mans, donde el francés Fabio Quartararo se encuentra ante una de sus grandes oportunidades para comenzar a distanciarse, mientras la que el italiano Andrea Dovizioso afronta su primera y quizás más determinante "bola de partido" para continuar como candidato al título mundial 2020.

Quartararo llega a Francia con ocho puntos de ventaja sobre el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que se perfila como uno de sus más directos y complicados rivales, sino el que más, y con dieciocho respecto al también español Maverick Viñales, que cuenta con las mismas armas que el francés, la siempre muy competitiva en el circuito de Le Mans, Yamaha YZR M 1, aunque el último vencedor fuese el español Marc Márquez y su Repsol Honda RC 213 V.

Ausente desde la primera carrera del año el líder del equipo Repsol Honda, Quartararo es el que parece asumir tardíamente el rol de líder tras su victoria en Cataluña, aunque su ventaja sobre Joan Mir y Maverick Viñales resulta exigua y un error en el trazado francés puede suponer un traspiés importante para cualquiera de ellos.

Horarios del GP de Francia en Le Mans

Viernes 9 de octubre

09:00 - 09:40 FP1 Moto3

09:55 - 10:40 FP1 MotoGP

10:55 - 11:35 FP1 Moto2

12:30 - 13:00 FP1 MotoE

13:15 - 13:55 FP2 Moto3

14:10 - 14:55 FP2 MotoGP

15:10 - 15:50 FP2 Moto2

16:10 - 16:40 FP2 MotoE

Sábado 10 de octubre

09:00 - 09:40 FP3 Moto3

09:55 - 10:40 FP3 MotoGP

10:55 - 11:35 FP3 Moto2

11:45 - MotoE E-Pole

12:35 - 12:50 Q1 Moto3

13:00 - 13:15 Q2 Moto3

13:30 - 14:00 FP4 MotoGP

14:10 - 14:25 Q1 MotoGP

14:35 - 14:50 Q2 MotoGP

15:10 - 15:25 Q1 Moto2

15:35 - 15:50 Q2 Moto2

16:15 - MotoE Race 1

Domingo 11 de octubre

09:00 - 09:20 Warm Up Moto3

09:30 - 09:50 Warm Up MotoGP

10:00 - 10:20 Warm Up Moto2

11:20 - Carrera Moto3

13:00 - Carrera MotoGP

14:30 - Carrera Moto2