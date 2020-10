Canet pasará por quirofano y doble sanción para Navarro

El valenciano Arón Canet, del equipo alcireño Inde Aspar Team, ha sido declarado no apto para el Gran Premio de Francia de Moto2.



El rookie de la mediana cilindrada, que se clasificó este sábado duodécimo en parrilla, no tomará parte en la carrera de las 14:30 horas (DAZN), debido a las heridas en su dedo meñique de la mano izquierda, que se produjo tras una caída en el warmup de este domingo.



El de Corbera, que se retorcía de dolor tras su caída, fue atendido en l clínica del circuito de Le Mans, y tendrá que ser operado. En este Gran Premio reaparecía tras haber sido intervenido de síndrome compartimental.



La mala suerte se ceba con los pilotos de Moto2 en Le Mans, pues Jorge Navarro ha sido sancionado con un doble 'long-lap penalty' que deberá hacer en carrera, al no respetar las banderas amarillas este sábado, y poner en riesgo con su caída a los comisarios y a otro piloto que se había ido al suelo con anterioridad.





?? Caída de @aroncanet44, que parece que se ha hecho bastante daño en la mano y es trasladado al centro médico



Menos mal que @pbiesiekirski74 pudo esquivarlo porque venía rapidísimo...



#FrenchGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/iDy7Yxo0FO — DAZN España (@DAZN_ES) October 11, 2020