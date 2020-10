Celestino Vietti se impone en Le Mans en Moto3

El italiano Celestino Vietti (KTM) consiguió este domingo su segunda victoria de la temporada al vencer en el Gran Premio de Francia de Moto3 que se disputó en el circuito de Le Mans, por delante de su compatriota Tony Arbolino (Honda) y con el español Albert Arenas (KTM), tercero, que recuperó el liderato del mundial frente al japonés Ai Ogura (Honda), que sólo pudo ser noveno.





Arenas vuelve al frente de la tabla de puntos con 135 puntos , seis más que Ogura y dieciséis respecto al vencedor en Le Mans, Celestino Vietti.Albert Arenas (KTM) realizó una fulgurante salida en la que dejó "clavado" al autor de la "pole position", el también español Jaume Masiá (Honda), que se vio sorprendido también por el italiano Tony Arbolino (Honda) en la primera frenada de final de recta, aunque con todos los favoritos enganchados a la pelea por el liderato, salvo el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), que cometió un error en la segunda curva y se tuvo que salir para evitar la caída, lo que no logró vueltas más tarde en la curva ocho, en la que terminó su participación en la carrera francesa.Con Arenas líder de la carrera, el japonés Ai Ogura (Honda), líder del campeonato,que ocupó en entrenamientos, pero en realidad lo que hizo en las vueltas iniciales fue perder aún más posiciones (vigésimo cuarto).Arenas consiguió estirar mucho el grupo pero en la tercera vuelta el más rápido de entrenamientos, Jaume Masiá, quiso recuperar el rol de líder y lo logró, marcando también un ritmo muy fuerte que no permitió el más mínimo descanso y con toda la atención puesta en la adherencia de los neumáticos, todavía muy fríos debido a la baja temperatura del asfalto y del ambiente.Aunque inicialmente el grupo pareció romperse quedando un quinteto por delante, no fue más que un mero espejismo producto de los tirones de algunos de sus integrantes, entre los que destacó la presencia del español Alonso López (Husqvarna), que había salido desde la vigésimo tercera posición, mientras Jaume Masiá se mantenía firme al frente de la misma y Ai Ogura no daba muestras de poder remontar desde la cola del grupo., que en la séptima vueltaal verse involucrado en un percance con su propio compañero de equipo, el italiano Romano Fenati, al que embistió por detrás en la frenada de la curva trece.Por delante, Albert Arenas hizo una carrera muy inteligente, intentando no "meterse en líos" con sus rivales pero controlando a Jaume Masiá, que seguía marcando el ritmo de la prueba, en todo momento, hasta que en el undécimo giro volvió a tomar la iniciativa el pupilo del equipo de Jorge Martínez "Aspar" al frente de un grupo en el que habían quedado nueve integrantes nada más.Masiá no cejó en su empeño de dominar la carrera y tras darse un pequeño descanso volvió al ataque para recuperar la primera plaza en el decimoquinto giro, y con tres pilotos más que se unieron a los nueve de cabeza, el británico John McPhee, el español Jeremy Alcoba y el japonés Kaito Toba, todos ellos sobre sendas Honda, y los tres, primero Toba y después Alcoba y McPhee en la curva diez.Antes, el grupo de cabeza ya había perdido a otra de sus unidades, precisamente el vencedor de la carrera de Cataluña, el surafricano Darryn Binder (KTM), que tuvo problemas técnicos con su moto y se tuvo que retirar.Y, mientras Albert Arenas se esforzaba por intentar recuperar el liderato de la carrera, el japonés Ai Ogura, sin hacer nada, comenzó a verse beneficiado por todos los abandonos que se producían por delante para pasar de estar fuera de los puntos a ocupar una décima posición que le daba seis., que superó a Arenas y Masiá, al que también superó Arbolino y así mantuvieron sus posiciones hasta la vuelta final, en la que la gran preocupación para todos ellos fue cerrar todos los huecos para evitar sorpresas, que no se produjeron.Vietti logró su segunda victoria de la temporada tras la de Estiria, por delante de Tony Arbolino y Albert Arenas, con Jaume Masiá en la cuarta posición, Raúl Fernández (KTM), séptimo, Carlos Tatay (KTM), décimo, y Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), undécimo.