El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex por su podio

El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), concluyó segundo la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia, pero reconoció que "un podio en agua no es nada pero sí que da motivación para seguir creyendo". "Nunca he perdido la esperanza y creo que di el salto a MotoGP en el momento adecuado y que esto va a seguir adelante, así que estoy feliz de estar aquí y de seguir adelante", resaltó el pequeño de los hermanos Márquez.



El mayor, ausente desde su doble operación en el húmero por su caída en la primera carrera del año en Jerez, felicitó a su hermano por las redes sociales:







Todo trabajo tiene su recompensa! Cada uno lucha por sus objetivos con su propio método, estilo y filosofía. Lo más importante: llegar a cumplir esos sueños! Felicidades hermanito, primer podio en MotoGP junto a este gran equipo! ??#FrenchGP pic.twitter.com/YNYeU3sIrp — Marc Márquez (@marcmarquez93) October 11, 2020

A la espera de la posible reaparición de Marc Márquez en alguna de las cinco carreras que restan, las dos próximas en Aragón o las dos siguientes en Valencia antes del cierre en Portimao, su hermano Álex dio un salto adelante antes de despedirse del equipo oficial Honda Repsol."Me he sentido muy bien, tenía muy buena tracción y hemos acertado al poner el neumático intermedio delante porque así podía apurar un poco más en las frenadas, tenía algo más de soporte delante porque con la Honda el neumático delantero es muy crítico y creo que hemos acertado", explica Alex Márquez."Ha habido un momento de tensión dentro del 'box' porque también quería salir con el intermedio detrás, pero habría sido una decisión errónea porque como hemos visto, recalca Márquez."Ahora hay que replicar este resultado en seco pues cada día me siento mejor y creo que hemos hecho un buen 'warm up' y que se van viendo destellos, pero hay que cuadrar el fin de semana completo", destacó Alex Márquez.pero sobre todo cuando me he puesto detrás de Cal, que me ha costado adelantarlo, en ese momento he pensado '¿porqué no?' pues he visto que las Ducati habían empezado muy rápido pero que estaban ralentizando muchísimo y en ese punto he pensado que había que atacar y ser agresivo", afirma el piloto de Repsol Honda."He perdido tiempo con Cal y, sobre todo con Dovizioso, y allí es cuando Petrucci se ha escapado un poco, de no ser así quizás hubiésemos podido llegar al final juntos y arriesgarnos, pero es un primer podio y por ello estoy muy, muy feliz", recalcó.Alex Márquez tuvo problemas para superar al italiano Andrea Dovizioso pues "es un gran frenador, la Ducati acelera muy bien y corre mucho en la recta y el sistema que tienen para las rectas creo que les da un extra, pero después en curvas con el medio delantero yo era un poco más fuerte dentro de la curva, no en el punto de frenada, y por eso me ha costado un tiempo"."Además es gato viejo -Dovizioso- y cuando le he pasado se ha querido revolver pero yo he aguantado bien y la Repsol Honda se aguantaba muy bien y podía hacer muy bien los interiores, tenía mucha tracción por lo que el 'pack' hoy era muy bueno", destacó Alex Márquez.