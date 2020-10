Acuerdo para televisar en abierto otro Gran Premio de MotoGP

El Mundial de MotoGP no descansa después de un Gran Premio de Francia en el que Álex Márquez se estrenó en un podio en la categoría reina. El pequeño de los Márquez llega al circuito de Motorland por primera vez a lomos de una MotoGP.

Ahora toca cambiar el chip ante las dos carreras consecutivas en Motorland Aragón, la primera este mismo fin de semana con el GP de Aragón .

Tras llegar a un acuerdo con DAZN, que tiene la exclusiva de los derechos del Mundial para España, RTVE ofrecerá en directo y en abierto el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

Durante este GP, los contenidos se transmitirán en directo entre dos de los canales disponibles en televisión y en la web de RTVE. En Teledeporte podremos ver en directo los entrenamientos del viernes y sábado.

Las sesiones clasificatorias de Moto3 y MotoGP se emitirán a través de TVE1 y Moto2 será mediante Teledeporte.

Para el domingo, los warm podremos seguirlos también por ese canal mientras que las carreras las podremos disfrutar gratis y en directo en La 1.

Además, RTVE ofrecerá también resúmenes de todas las carreras y un programa con las claves del fin de semana.

Otra opción para verlo es el Videopass de MotoGP.com y DAZN, que ofrece un mes de prueba gratuita que podremos aprovechar para ver MotoGP gratis. DAZN es una plataforma de vídeo en 'streaming' que permite disfrutar de multitud de deportes a la carta, tanto en televisor inteligente como en PC y dispositivos móviles. Puedes registrar 5 dispositivos en tu cuenta y ver contenido en dos de ellos de forma simultánea.

Usando el mes de prueba gratuito, si te registras justo para el GP de Aragón, podrás ver gratis también los GP de Teruel, Europa y Valencia.

HORARIOS GP DE ARAGÓN MOTOGP 2020

Viernes 16 de octubre

09:00 - 09:40 FP1 Moto3

09:55 - 10:40 FP1 MotoGP

10:55 - 11:35 FP1 Moto2

13:15 - 13:55 FP2 Moto3

14:10 - 14:55 FP2 MotoGP

15:10 - 15:50 FP2 Moto2

Sábado 17 de octubre

09:00 - 09:40 FP3 Moto3

09:55 - 10:40 FP3 MotoGP

10:55 - 11:35 FP3 Moto2

12:35 - 12:50 Q1 Moto3

13:00 - 13:15 Q2 Moto3

13:30 - 14:00 FP4 MotoGP

14:10 - 14:25 Q1 MotoGP

14:35 - 14:50 Q2 MotoGP

15:10 - 15:25 Q1 Moto2

15:35 - 15:50 Q2 Moto2

Domingo 18 de octubre

08:40 - 09:00 Warm Up Moto3

09:10 - 09:30 Warm Up Moto2

09:40 - 10:00 Warm Up MotoGP

11:00 Carrera Moto3

12:20 Carrera Moto2

14:00 Carrera MotoGP