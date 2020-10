Albert Arenas será el compañero de Aron Canet en Moto2

Albert Arenas dará el salto a Moto2 con el Aspar Team en 2021. El vigente líder de la categoría de Moto3 cumplirá el próximo año su sexta temporada con el equipo y lo hará subiendo de categoría, después de haber luchado por el título de Moto3 en una temporada en la que acumula tres victorias y un total de cinco podios hasta la fecha. El próximo año competirá con el valenciano Aron Canet como compañero de equipo y con una Speed Up.

Arenas empezó su carrera con el equipo compitiendo en el Mundial Júnior de Moto3, donde logró su primer podio con el Aspar Team en casa, en Barcelona, al terminar tercero. Ya en 2016 compitió en tres grandes premios de Moto3: en Jerez y en Barcelona, como piloto invitado, y en los Países Bajos, como piloto sustituto. No sería hasta 2017 cuando dio el salto definitivamente al Mundial, consiguiendo una octava posición en San Marino como mejor resultado.

La temporada 2018 fue la primera en la que Albert Arenas pudo brillar con luz propia, cuando se estrenó en el podio del Mundial con una victoria en Francia. Ese mismo año repitió de nuevo victoria, esta vez en Australia, cerrando el año en la novena posición de la general. El año 2019 debía ser el de su consagración, pero una lesión a principio de temporada frustró sus planes. Sin embargo, en la fase final del año se rehízo y terminó con tres podios consecutivos (victoria en Tailandia incluida) que le otorgaban la etiqueta de favorito para 2020.

Esta temporada, que arrancó con victoria en Qatar y continúa, a falta de cinco pruebas, con el piloto del Solunion Aspar Team en cabeza de la general, está siendo la prueba de la madurez de un Arenas que se está mostrando más seguro y más inteligente que nunca. Ahora, con el futuro en Moto2 asegurado, Arenas solamente tendrá un objetivo en mente: la lucha por el campeonato del mundo de Moto3.



Jorge Martínez "Aspar": "Estamos orgullosos de poder dar el salto juntos a Moto2 con Albert Arenas. Lleva con nosotros desde el Mundial Junior de Moto3 y verlo crecer y madurar y ahora poder luchar con él por el título de Moto3 es una satisfacción enorme. Después de la temporada que está haciendo y de la madurez que está demostrando sobre la pista, es el momento perfecto para pensar en objetivos superiores. Albert es uno de los pilotos más completos del Mundial de Moto3 y nos hará dar un nuevo paso adelante en la categoría intermedia".

Albert Arenas: "Estoy muy contento e ilusionado de poder dar el salto a Moto2. Estoy satisfecho por cumplir uno de mis objetivos principales de este año. Las ganas de subir a Moto2 cada vez eran más altas y creo que el cambio llega en el momento justo. He crecido mucho como piloto y como persona y lo estoy poniendo en práctica. He entrenado mucho con la 600 y es una moto muy divertida, más cómoda. Tengo muchas ganas de subirme ya a la Moto2, pero seguiré concentrado en este año para conseguir el otro objetivo que tenemos. Estoy muy ilusionado de poder continuar con el Aspar Team, que durante su historia ha tenido muchos éxitos, y de poderles dar éxitos yo, es algo muy satisfactorio. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que llegue hasta aquí, desde mi equipo técnico hasta los patrocinadores y todos aquellos que han apoyado y me siguen apoyando en mi carrera deportiva".