Álex Márquez se muestra animado tras su primer podio

El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que subió al podium en el pasado Gran Premio de Francia, destaca ante el inicio del Gran Premio de Aragón que "el podio da más ganas de seguir trabajando".

"Sé que al final es un podio en agua y que aún hay que aprender muchas cosas y ser más rápidos en seco, pero también hay que ser realistas y ver todas las partes pues Aragón es un circuito que normalmente se me ha dado bien, que viniendo aquí en años difíciles en Moto2 siempre he sacado buenos resultados", recuerda Márquez.

"Tener dos carreras aquí puede ser muy positivo, por eso tengo ganas de empezar bien este fin de semana para seguir dando pasos adelante y cada vez estar más cerca, y también ser competitivos en seco", afirma el piloto de Repsol Honda.

"Mi objetivo no es tanto el segundo fin de semana, sino intentar mejorar el primero, porque es donde siempre me falta un pelín ya que el domingo llego con un buen ritmo pero es un pelín tarde, por eso hay que intentar empezar mejor el fin de semana, dar pasos sobre todo del viernes al sábado y los sábados, que siempre nos quedamos un poco estancados, ser un poco más competitivos sobre todo en la clasificación oficial", explica el pequeño de los hermanos Márquez.

"Siendo realistas, sabiendo cómo hay que dar los pasos y sin expectativas que no sean reales, este será un fin de semana en seco, con temperaturas bajas, y habrá que trabajar en la puesta a punto, pero estoy concentrado y con ganas de hacer un buen resultado, por qué no", resaltó Alex Márquez.

Alex Márquez quiso restar mérito al podio pues "es un podio, pero es en agua, y aún tenemos que dar muchos más pasos en seco. Creo que Honda está haciendo un gran trabajo y todas las piezas nuevas que probamos en Misano están funcionando bien".

"En el 'warm up' de Le Mans también fuimos rápidos en seco y tenemos que seguir construyendo y ayudando al proyecto, dar nuestra información y ayudar a mejorar la moto, y siendo sincero, en este momento la moto tiene potencial, pero hay que saber utilizar ese potencial y eso es lo que más me está costando pues no es tanto un problema de la moto, sino de saber utilizar sus puntos fuertes", explica el piloto de Repsol Honda.

"Lo que más echaba de menos era estar en el podio y sentirme rápido en pista y en la carrera también me divertí mucho, que era algo que echaba de menos, divertirme encima de la moto, que es la clave de este deporte", continúa Márquez. ç

"Hay que seguir esta buena tendencia para dar pasos en seco, ya que al final son pequeños detalles que ahora estamos perdiendo, pero creo que con estas pequeñas cosas tal y como está el año de abierto y de extraño, por decirlo de alguna manera, podremos dar pasos adelante y hacer un buen 'step', por lo que esperemos que sea aquí en Aragón, ya sea en la primera o en la segunda", comentó Márquez.