Rossi: "Si llego a tener que aislarme en Aragón, me tiro del balcón"

Valentino Rossi va haciendo amigos en Aragón, donde un día después de anunciar que ha dado positivo por COVID-19 y que no estará en el Gran Premio de este fin de semana, comentó en el programa de 'Radio Deejay' que por suerte la cuarentena la podrá pasar en su rancho de Tavullia.

Allí, en su fiesta de cumpleaños junto a su novia y su buen amigo Uccio se contagió, según Motorsport.com. «Por suerte me quedé en casa, porque si llego a tener que aislarme una semana en Aragón, me tiro por el balcón», bromeó el piloto italiano de Yamaha, una declaración con la que ayer hizo arder las redes sociales.

Posteriormente, en un tuit manifestó su pesar por perderse el Gran Premio de Aragón, que se disputa en Motorland Aragón, una pista en la que las bajas temperaturas del asfalto, en torno a cinco grados por la mañana, son una preocupación para la mayoría de los pilotos.

Rossi, al que Yamaha no sustituirá con otro piloto en el equipo oficial para Aragón, por lo que Maverick Viñales será el único piloto oficial para esta carrera, comentó cómo fue consciente de su positivo: «El martes por la mañana me había hecho la PCR que había dado negativo, así que tenía luz verde para entrar en el paddock. Pero el miércoles por la noche me comencé a encontrar mal, y los síntomas eran los del coronavirus: dolor de espalda, en los huesos, dolor de cabeza€ Me tomé la temperatura y estaba a 37,6º. Me fui a hacer una PCR rápida que también dio negativo, pero como no estaba bien decidí no volar. El jueves por la tarde llegaron los resultados de la prueba concluyente, que salió positiva», explicó en 'Radio Deejay'. «No hay planes» para sustituir a Rossi en Aragón, sentenció el 'team manager' del equipo Yamaha, Massimo Meregalli.