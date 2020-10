Masià tras ganar en Alcañiz: "¿Por qué no pensar en el Mundial?

El valenciano Jaume Masià (Honda) logró la victoria en Aragón y eso ya es motivo suficiente como para que comenzase a pensar en el campeonato pues "está lejos y este fin de semana" sufrieron "muchísimo, pero ¿por qué no se puede soñar con el campeonato?", se preguntó.

"Esta era la peor carrera para ganar, hemos sufrido muchísimo durante todo el fin de semana y salir tan atrás lo hacía más difícil, pero el equipo ha trabajado muy bien y no se han rendido por lo que ahora tenemos que seguir trabajando en esta línea para consolidarnos. Hoy hemos rematado bien, no como en otras carreras, pero las carreras son así", reconoce el vencedor en Motorland.

En cuanto a la carrera el piloto de Algemesí explicó que "Raúl ha apretado mucho, ha sido brutal el ritmo que ha impuesto pero he ido remontando y todos hemos ido enganchados en una carrera que ha sido rapidísima y que me ha costado una barbaridad, pero estaba con Raúl, me estaba manteniendo, pero cuando he visto que ha llegado Darryn he pensado que esta era mi oportunidad porque él siempre ralentiza el grupo".

El vencedor de Moto3 reconoció que había pensado en "apretar para cogerlos, pero he intentado mantener el neumático hasta el final y con una moto que sabía que era muy rápida en la recta, he jugado mis cartas y me he llevado la victoria".

En la última vuelta tuvo que pisar el verde Jaume Masià, aunque no fue sancionado, pues explicó que "el problema ha sido que he tenido que cortar el acelerador, he salido más rápido que él, pero para defender la trazada Raúl se tenía que ir al canto de la pista, pero he respetado la posición y si Dirección de Carrera lo ha considerado así, pues gracias".