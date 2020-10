Álex Márquez y su reacción al mensaje de su hermano Marc

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) explicó que disfrutó este domingo del Gran Premio de Aragón saliendo desde la undécima posición y terminando segundo, para demostrar su "potencial" y enganchar un nuevo podio como la semana pasada en Le Mans. "Sinceramente no me esperaba acabar en el podio empezando desde el undécimo puesto, pero he podido remontar perfectamente. Me he visto en una buena posición, así que hemos hecho lo que hemos podido. Sabía que podría cuidar bien mis neumáticos para el final de la carrera".

En un momento de la rueda de prensa, una periodista le mostró un mensaje de su hermano Marc, y Álex le mandó un recado :

Álex celebró haber podido mostrar su potencial y agradeció al equipo una moto perfecta. "He disfrutado cada adelantamiento, pero he estado realmente al límite con el neumático delantero. A pesar de todo, es genial estar de nuevo en el podio y hacerlo en seco, realmente hemos mostrado nuestro potencial durante todo el fin de semana", afirmó.

"Todavía tenemos que seguir trabajando en la sesión cronometrada, pero podemos disfrutar de lo que hemos conseguido hoy. Quiero dar las gracias de nuevo al equipo Repsol Honda por creer en mí, apoyarme, guiarme y no rendirse nunca. Me han dado una moto increíble y he disfrutado toda la carrera", terminó.