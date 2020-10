"Pienso luchar por el título"

Jaume Masià protagonizó la carrera soñada en el Gran Premio de Aragón. Tras ser 'pole' en Le Mans, llevaba ya varias pruebas reclamando su lugar en el podio, pero fue en Motorland, donde partía decimoséptimo en parrilla, cuando logró ganar tras una espectacular remontada gracias a la punta de velocidad de la Honda del Leopard Racing.

El de Algemesí, de 19 años, a punto de la veintena (31 de octubre), suma el segundo podio para la armada valenciana en el Mundial más atípico de los últimos tiempos, tras su segundo puesto en el GP de Austria. Cuarto podio de su carrera y segundo triunfo tras el de 2019 en el GP de Argentina.

«La verdad que ya tenía ganas. Super super supercontento. Hacía falta un resultado así después de tanto tiempo demostrando que estaba fuerte y no llegaba ni siquiera al podio. Al final llegó nuestra recompensa. Era cuestión de tiempo. Contento y con ganas de más», declaraba este lunes a SUPER, más tranquilo, pues lo primero que hizo tras cruzar la línea fue sacar su rabia, rompiendo la cúpula de su moto de un puñetazo, y lo segundo sacar la calculadora y preguntar sus opciones de título.

«La rabia salió así. Soy un piloto que se me ven enseguida mis emociones», comentaba. Con 100 puntos en juego está sexto, a 36 del líder, el piloto del Aspar Team Albert Arenas. «Imposible no hay nada. Hasta que no se acabe se puede. Pero soy realista, y estamos bastante lejos, aunque igual que yo puedo cometer ceros, ellos también. Lo importante es estar en la pomada en todas las carreras, estar ahí y lucharlo».

Máxime cuando el próximo fin de semana se repite en el mismo circuito de Motorland, a lo que seguirán dos carreras más en el Circuit Ricardo Tormo, el de casa, antes del nuevo epílogo en Portugal. «Correr en casa siempre es bonito, a mí me gusta, es un plus. Es una pena que por la situación actual no contemos con el calor de la gente, en España se hace mucho de notar, pero espero que nos animen desde casas que seguro que lo harán, y poder brindarles carreras bonitas como esta de Aragón», añade el de Algemesí, que debutó en el Mundial con 16 años recién cumplidos, tutelado desde sus inicios por el campeón del mundo Nico Terol, uno de tantos que le felicitaron el domingo: "Tengo que agradecer a todos los que han dedicado un poco de su tiempo a felicitarme".

También lo hizo inmediatamente su rival Raúl Fernández, tercero en Motorland y con el que se jugó la victoria y que será su compañero en el Red Bull KTM AJo la próxima temporada. «Un gran detalle por su parte, a ver el año que viene qué tal se nos da juntos. Llevaré una moto que conozco un poco más. Me encontré un mejor con ella, pero todo puede pasar, hay que tener los pies en el suelo, con la mentalidad de trabajar, que es la que funciona, y a ver qué tal. Esperemos que sea una temporada más tranquila que esta, que todo se arregle un poco y vaya todo mejor».

Pero antes está acabar con buen sabor de boca en el Leopard Racing, equipo que hizo campeón del mundo de Moto3 al inesperado líder de MotoGP, Joan Mir. Tanto en la pista como fuera de ella, para que no le pase como a Valentino Rossi y a Jorge Martín, que dieron positivo por COVID-19, siendo baja al menos dos carreras. «Es una pena, porque no da tregua, y no lo ves venir, es el problema. Por seguridad de toda la gente del paddock, te tienes que quedar en casa. Mirando todo con pies de plomo para estar lo más sano posible y no perdernos nada. La fiesta fue una buena cena con mi familia, ya vendrán otras. Cada semana nos hacen PCR, tenemos la nariz ya escocida, pero al final es responsabilidad nuestra. Estoy totalmente de acuerdo con el protocolo de seguridad de Dorna».



Sanción para el Gran Premio de Teruel

Jaume Masià se perderá 25 minutos de los primeros libres del GP de Teruel, este viernes, debido a su cuarta sanción por rodar lento en la calificación este año. Un mal común a Moto3, como explica: «Es una pena, Moto3 siempre es muy complicado, pero han sancionado a 16 pilotos. Todos queremos estar delante y el rebufo cuenta mucho en esta categoría. Unas veces te pillan y otras no. Intentaremos jugar otras bazas para hacer una buena calificación».



