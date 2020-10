Carmelo Ezpeleta: "Por el momento, podemos continuar"

El consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, se ha mostrado convencido de que no habrá "problema" para que se disputen el Gran Premio de Europa y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se celebrarán en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, a pesar de que se declare el estado de alarma en España, y considera que se podrá completar el Mundial de motociclismo.

"Nosotros también estábamos preocupados, pero no de ahora, sino desde el principio del campeonato. En principio, ninguna de las normas nos impide movernos, porque estamos incluidos dentro de los trabajadores del deporte, y dado que se ha demostrado claramente que MotoGP, con el protocolo que tenemos, no contamina externamente y lo que ha sucedido internamente ha sido controlado, creemos que no va a haber problema", señaló en declaraciones a 'motogp.com'.

Además, confirmó que están en contacto directo con las autoridades. "En cualquier caso, estamos en contacto con las autoridades para saber qué es lo que puede ocurrir y por si hubiera algún tipo de problema. Lo que está saliendo es que se restringirá la movilidad durante la noche, y nosotros durante la noche estamos en los hoteles o durmiendo", apuntó.

Por otra parte, Ezpeleta recordó que los casos positivos por coronavirus que se han dado en el campeonato han sido debidamente controlados. "De momento, gracias a Dios, las cosas están funcionando bien, y esperemos que la gente siga teniendo el mismo cuidado que hasta ahora y podamos llegar hasta el final del campeonato", explicó.

El Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) acogerá el Gran Premio de Europa, antepenúltima prueba del Mundial que se disputará el 8 de noviembre, y el Gran Premio de la Comunitat Valencia, penúltima cita y que se celebrará el 15 de noviembre. El Autodromo Internacional do Algarve de Portimao albergará el Gran Premio de Portugal, prueba final del Mundial, el 22 de noviembre.