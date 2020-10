Doblete del Aspar Team en la Rookies Cup

El trabajo del Aspar Team Junior con la cantera sigue dando sus frutos y este fin de semana ha tenido una doble recompensa en la Red Bull Rookies Cup, con las victorias de Iván Ortolá y de David Alonso.

Los dos jóvenes pilotos del equipo, que compiten además en la European Talent Cup, se repartieron los dos triunfos y subieron al podio además en la otra carrera del fin de semana.

Con estos resultados, Alonso se afianza en la segunda posición de la categoría, a 46 puntos del líder, mientras que Ortolá se mantiene tercero, a 10 puntos de Alonso a falta de las últimas cuatro carreras de la temporada, que se disputarán en el circuito Ricardo Tormo en noviembre.

El Aspar Team Junior casi copó las cinco primeras posiciones de la segunda carrera del gran premio de Teruel, en la que Dani Holgado terminó cuarto e Izan Guevara fue quinto.

Los dos pilotos, que compiten además en el Mundial Junior de Moto3, pelearon en un grupo muy numeroso en el que lograron destacar por encima de la mayoría de los rivales.

Guevara llegaba de ser décimo en la carrera del sábado, por una penalización que le hizo perder contacto con el grupo, mientras que Holgado no pudo terminar esa prueba por una caída.

Álex Escrig completó dos carreras complicadas en los puntos, al terminar decimocuarto el sábado y decimoquinto el domingo. El piloto valenciano no pudo competir con el grupo de cabeza pero dio el máximo para terminar lo más alto posible, sin rendirse.



Iván Ortolá, primero y tercero

"Estoy muy contento porque después de los dos podios de la semana pasada, este sábado pude conseguir mi primera victoria en la Red Bull Rookies Cup. Hice mi mejor salida de siempre y en un par de vueltas cogí al líder. Era un grupo muy grande y tuve que dar el máximo, porque el entrenamiento cronometrado no nos fue bien y tenía que remontar mucho, pero logré el triunfo. La segunda carrera del fin de semana fue más complicada, no pude hacer la misma salida que el sábado. En las primeras vueltas intenté remontar lo máximo posible, rodando en tiempos muy rápidos. Este resultado me sabe como una victoria, es bueno para el campeonato. Quiero dar las gracias a Piula, mi ayudante, por todo su trabajo, y a los mecánicos de la competición"



David Alonso, tercero y primero

"Estoy muy contento después de este fin de semana, he conseguido mi primera victoria en la Red Bull Rookies Cup en una carrera increíble y muy divertida. Pude alcanzar al grupo, pero la última vuelta fue complicada porque me adelantaron varios pilotos en la primera curva. Sin embargo, en la recta de atrás conseguí adelantar a casi todos e hice la última curva muy bien para ganar la carrera. El sábado también subí al podio después de una carrera muy luchada. Llegué al final muy cansado y además la moto me deslizaba mucho. Necesito estar más relajado en el grupo y mejorar las salidas y en los adelantamientos. Estoy contento por todo el trabajo que hemos hecho, pero toca seguir en esta línea, aprendiendo pero con los pies en el suelo".



Daniel Holgado, cuarto y caída

"Hemos sido muy rápidos desde el primer momento, tenía las cosas muy claras ya después del fin de semana anterior y bajé el récord de la pista en el entrenamiento libre. En la primera carrera estábamos bien situados, pero un piloto me tocó en la parte delantera de la moto y no pude hacer nada por evitar la caída. El domingo lo intenté hasta el final, cuando quedaban un par de vueltas tuve un susto y casi me caí, con la mala suerte de que toqué con el pie un latiguillo del freno y tuve que hacer el final de la carrera sin freno. Estoy contento porque no me he rendido, así que toca ahora trabajar para las carreras de Valencia con la cabeza bien alta".



Izan Guevara, Top-10

"Estoy muy contento, ha sido una carrera inteligente porque he conservado detrás del grupo, sin cometer errores y sin jugármela porque esta semana tenemos el final del Mundial Junior de Moto3 y ahí tenemos más opciones. A falta de un par de vueltas he atacado y he podido situarme en cabeza, pero en la recta de atrás, la aspiración de otros pilotos me ha llevado hacia detrás y he terminado quinto".