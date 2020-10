David Alonso y Yari Montella, primeros campeones en Cheste

David Alonso y Yari Montella son los primeros campeones de la temporada del FIM CEV Repsol, que celebra este fin de semana sus carreras finales en el Circuit Ricardo Tormo. El colombiano ha ganado la carrera de la Hawkers European Talent Cup para llevarse el título de la categoría pequeña y el italiano Yari Montella ha sido segundo y se ha llevado el Campeonato de Europa de Moto2.

La de la Hawkers European Talent Cup ha sido una carrera en grupo. Un total de seis pilotos han luchado por la victoria tras las caídas en las primeras vueltas de Iván Ortolá y Daijiro Sako. El pupilo de Jorge Martínez Aspar y Nico Terol, que corre con licencia colombiana tenía que quedar por delante de su principal rival, el holandés Zonta Van Der Goorgbergh y en la última vuelta ha tomado la cabeza de la carrera para llevarse la victoria por delante del combativo Marcos Tapia y del piloto de Cox (Alicante) Alberto Ferrandez que ha completado el podio.

"Quería conseguir el título ganando la carrera" ha indicado David Alonso de solo 14 años. Alonso se ha mostrado "supercontento, la moto iba genial en esta carrera, me he sentido muy cómodo en carrera, era difícil porque venía desde el puesto 15 debido a una sanción pero al final hemos podido llegar al grupo, ha sido una carrera muy rápido y el resto de pilotos estaban muy fuertes, pero al final hemos podido estar en las primeras posiciones en las últimas vueltas y ya en la última he podido adelantar y ganar la carrera, ha sido una año magnífico con cinco victoria y cuatro segundos de momento".



Europeo de Moto2

Yari Montella partía como favorito en Moto2 y tras una salida fulgurante ha dominado la primera parte de la carrera hasta que su compatriota Alessandro Zaccone (Kalex) se ha colocado a su rueda a falta de cuatro vueltas para el final. Montella no ha presentado mucha oposición y Zaccone se ha hecho con su tercera victoria de la temporada. El alemán Dominique Aegerter, habitual de la Copa del Mundo de MotoE, ha completado el podio.

"Estoy muy feliz por el título pero por la carrera no tanto" ha señalada Montella que ha acusado el bajo rendimiento de su neumático trasero al final de la carrera "ha sido una carrera extraña, he tenido un problema con la rueda trasera, tendremos que trabajar para que no se repita esto mañana, pero estoy muy feliz por haber logrado ya el campeonato"



Izan Guevara, nuevo líder de Moto3

Seis pilotos se jugaban el título del mundial junior de Moto3 antes de la primera de las tres citas del Circuit Ricardo Tormo. Y la primera carrera ha comenzado con sobresaltos, una caída en las primeras vueltas protagonizada por Gerard Riu (KTM) y el piloto de la Cuna de Campeones David Salvador (KTM) ha obligado a sacar la bandera roja. En la segunda salida el hasta ahora líder Xavier Artigas (Honda) ha tenido problemas en su Honda y se ha visto obligado a partir desde el Pit Lane.

En estas circunstancias, El poleman Pedro Acosta (KTM) se ha puesto a tirar del grupo seguido por los pilotos del Aspar Team, Daniel Holgado e Izan Guevara (KTM y por el japonés Takuma Matsuyama (Honda) y el piloto de Benidorm Josito García (Honda).

Acosta ha mantenido la primera plaza hasta la última vuelta en la que Guevara ha activado su ataque superando a su compañero de equipo en la curva Bernat Martínez y al propio Acosta en la última curva para entrar victorioso en meta.

Con estos resultados Guevara lidera la general con 15 puntos de ventaja sobre Artigas, 37 sobre Acosta y 45 sobre García, los cuatro tienen posibilidades matemáticas de conseguir el título en las dos carreras que decidirán el título mañana en el Circuit Ricardo Tormo a puerta cerrada. Quedan ya descartados de la lucha a falta de 50 puntos por disputarse Daniel Holgado y David Salvador.

Entre los más pequeños del fin de semana, los jóvenes pilotos de la Cuna de Campeones también hay ya un campeón. El murciano Carlos Cano se ha llevado el título de Moto5 de la Cuna de Campeones tras acabar en la segunda plaza la carrera que ha cerrado la jornada. Cano ha entrado en meta a 14 milésimos de segundo del Portugués Martim Ramos que se ha llevado la victoria. Miguel Rodríguez les ha acompañado en el podio.