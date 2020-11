Doblete de Aspar con el Mundial Junior de Moto3 de Izan Guevara

Izan Guevara se proclamó Campeón del Mundo Junior de Moto3 en un fin de semana histórico para el Openbank Aspar Team Junior, que cierra la temporada con un pleno de títulos tras el logrado el sábado por David Alonso en la Talent Cup. Izan Guevara afrontaba las dos últimas carreras de la temporada del Mundial Junior de Moto3 desde el liderato de la categoría, con 15 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor.

Esos quince puntos se vieron reducidos a once después de la primera manga del día, en la que el piloto del Openbank Aspar Team terminó tercero, justo por detrás de su gran rival. La segunda carrera decidía el título y el piloto del Openbank Aspar Team Junior supo terminar justo detrás de su rival para proclamarse campeón.

Izan Guevara iniciaba su temporada de debut en el Mundial Junior de Moto3 con el título de la European Talent Cup y lo termina con el título de Campeón del Mundo Junior de Moto3. Su compañero Dani Holgado cierra el año en la quinta posición, mejorando su resultado de la temporada pasada, después de ser cuarto ayer en las dos carreras. Ondrej Vostatek completó la temporada con dos carreras en el grupo perseguidor.

«Estoy muy feliz, no me esperaba conseguir el título de Campeón del Mundo Junior de Moto3 en mi primer año. Ha sido increíble, no me lo creo. Solo puedo agradecer al equipo por todo lo que ha hecho por mí, y a Nico Terol por todos sus consejos. Sin ellos, esto no sería posible», destacó un eufórico Izan Guevara.

Por otra parte, David Alonso e Iván Ortolá acabaron el año a lo grande, con un doble podio en la última cita de la temporada, disputada ayer en el Circuit Ricardo Tormo. Los pilotos del Openbank Aspar Team Junior destacaron entre un grupo numeroso de rivales, en una carrera en la que intentar marcar una estrategia era misión imposible. Solo al final de la prueba se estabilizaron un poco las posiciones en el grupo de cabeza, con el valenciano Marcos Ruda –formado en la Cuna de Campeones– por delante de Alonso y el también valenciano Iván Ortolá. Al final, 38 milésimas separaron a Alonso del que podría haber sido su sexto triunfo del año, mientras que Ortolá cruzó la meta a 105 milésimas .

Alonso llegaba a la carrera de este domingo con el título de campeón de la European Talent Cup bajo el brazo, mientras que Iván Ortolá consigue, con este resultado, terminar en la cuarta posición de la categoría en su segundo año. «Estoy contento porque después de una carrera con adelantamientos agresivos, hemos podido estar delante al final. Justo antes de acabar, me creía que faltaban dos vueltas, iba detrás de Ruda, y en la recta final he cortado un poco el gas, porque todavía no quería pasarle. Me ha dado rabia, pero estoy satisfecho porque, con la excepción de la caída en Aragón, terminamos la temporada con una segunda posición como peor resultado. Ahora toca disfrutar un poco. Quiero dar las gracias a todo el equipo y a mi familia», señaló David Alonso.

Por otra parte, en la categoría de Moto2, los italianos Yari Montella y Alessandro Zaccone, el suizo Dominique Aegerter y el finalandés Niki Tuuli protagonizaron una carrera de vértigo con victoria para Montella, que se proclamó el sábado campeón de Europa de la categoría.

Montella lideró el grupo y se escapó para llegar a meta en solitario por delante de Aegerter y de Zaccone, que por un solo punto no logró la segunda plaza en el certamen. El finlandés Tuuli es finalmente el subcampeón.