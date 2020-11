Aspar completa su póquer de pilotos para 2021

Jorge Martínez Aspar ha completado ya su póquer de pilotos para el próximo Mundial en las categorías de Moto3 y Moto2, tras el anuncio del ascenso del Campeón del Mundo Júnior de Moto3 Izan Guevara, que subirá al Mundial con el Aspar Team la próxima temporada. El piloto balear, nacido en 2004, debutará en el Mundial a la edad de 16 años y tendrá como principal objetivo adquirir experiencia sobre los trazados mundialistas. Guevara se convierte también en un nuevo exponente del trabajo con la cantera del Aspar Team Junior.

El nuevo piloto del Aspar Team de Moto3 llega al Mundial con dos títulos consecutivos bajo el brazo. En 2019 fue Campeón de la European Talent Cup después de lograr seis victorias consecutivas, y en este 2020 ha firmado una segunda mitad de año espectacular, con cinco victorias y ocho podios que le han catapultado al título en el Mundial Júnior de Moto3.

Al respecto, Jorge Martínez 'Aspar' destaca que "Izan Guevara ha completado una temporada maravillosa y estamos muy contentos de este gran resultado que ha conseguido y de poder seguir creciendo juntos la temporada que viene en el Mundial. Sabíamos que llegaba de haber hecho una temporada impresionante en la European Talent Cup el año pasado, y aunque al principio del año le costó un poco más, su segunda mitad de temporada ha sido brutal. Ha ganado prácticamente seis carreras consecutivas, solo se le escapó una por una sanción. Es un piloto que tiene una naturalidad muy grande, que lo hace todo muy fácil y que creo que tiene un futuro impresionante, le queda mucho recorrido".

Izan Guevara, por su parte, resalta que "estoy muy contento e ilusionado de poder dar el salto al Mundial con el Aspar Team. Me he sentido muy cómodo con el equipo desde el primer momento y hemos hecho muy buena piña, que es lo importante. Quiero seguir creciendo con esta estructura que me ha aportado muy buenas sensaciones y me ha ayudado a ganar el Mundial Junior de Moto3. El balance de este año ha sido muy positivo, al principio mi objetivo era luchar por entrar entre los diez primeros y conseguir algún podio, pero gracias al gran trabajo de equipo me he sentido muy seguro con la moto y he podido conseguir el título. Ahora, nuestro objetivo en esta próxima temporada será coger mucha experiencia, conocer los circuitos y seguir creciendo como piloto".

Guevara compartirá equipo con el valenciano Sergio García Dols, procedente del Estrella Galicia, mientras que en Moto2, será Arón Canet y Albert Arenas los que intentarán luchar por el título.