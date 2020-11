Rossi vuelve a dar positivo y Yamaha descarta a Lorenzo

Valentino Rossi ha vuelto a dar positivo este martes en coronavirus y es duda para el Gran Premio de Europa, a no ser que dé negativo en dos pruebas consecutivas (la primera este mismo miércoles), requisito imprescindible para volver a incorporarse al paddock de MotoGP.

"Este virus es muy complicado y grave", dijo el piloto de Yamaha, que pasó los últimos días confinado en su casa de Tavullia, por lo que no pudo correr en las dos pruebas celebradas en Motorland Aragón. "Desafortunadamente el martes me hicieron otra prueba y volvió a dar positivo, como todas las anteriores", explicó, Valentino, de 41 años, y que la próxima temporada correrá en el equipo satélite de Yamaha, Petronas, dejando su sitio en el oficial al francés Fabio Quartararo.

"Me sentí mal durante dos días, y luego en unos pocos días volví a estar en plena forma, al ciento por ciento pero me autoaislé en casa todo el tiempo y seguí de cerca el consejo médico, pero es una situación muy triste y difícil, así es como es", lamentó el nueve veces campeón del mundo, que confía en poder regresar aunque sea a última hora, y si no la próxima semana en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, también en el Circuit Ricardo Tormo.

"Por suerte, todavía tengo dos oportunidades más de volver a la pista el viernes o el sábado. Estoy muy triste porque me siento bien, y no puedo esperar a regresar y reunirme con mi equipo y espero que el próximo resultado de la prueba PCR sea negativo, porque perder dos carreras ya fue demasiado", reconoció Rossi.



Jorge Lorenzo, descartado como sustituto

El estadounidense Garrett Gerloff será el piloto reserva sustituto del italiano Valentino Rossi si éste fuera declarado "no apto" para el Gran Premio de Europa de MotoGP, según anunció Yamaha.

Garrett Gerloff, piloto del equipo Yamaha del mundial de Superbike, podría sustituir a Valentino Rossi en caso de que el italiano no pueda cumplir con los requisitos de las dos pruebas PCR negativas necesarias.

Tras los dos fines de semana de Aragón, donde Maverick Viñales actuó como único piloto de Yamaha, la escudería ha decidido contar con Garrett Gerloff, a pesar de tener en sus filas como probador a Jorge Lorenzo.

Hoy miércoles, el italiano se someterá a un nuevo test y si el resultado es negativo, tendrá tiempo suficiente para completar la segunda prueba PCR requerida y volar a Valencia, pero en el supuesto de que Rossi sea considerado "no apto" para pilotar en Valencia, Gerloff será quien sustituya al "46" en el equipo y sobre la YZR-M1.

También te puede interesar:

Marc Márquez no llega a tiempo de correr en Cheste