Horarios y televisión del Gran Premio de Europa de MotoGP en Cheste

El Mundial de MotoGP llega a Valencia en un año atípico con dos carreras en Cheste, que por primera vez en muchos años no cerrará el campeonato, ya que aún se deberá correr después en Portimao por los reajustes obligados en el calendario de 2020 a causa de la pandemia del coronavirus.

El Gran Premio de Europa abrirá este último ciclo de carreras con todo por decidir en las tres categorías del Mundial (MotoGP, Moto2 y Moto3) y con algunas bajas más que notables como a de Marc Márquez por lesión, Valentino Rossi por haber dado positivo en coronavirus y el valenciano Iker Lecuona, pro verse obligado a permanecer en cuarentena en Andorra por el positivo de COVID-19 de su hermano.

Los horarios del fin de semana en Cheste serán los siguientes y las carreras se podrán seguir por televisión a través de DAZN y con el directo de Superdeporte, pinchando aquí.



Viernes 6 de noviembre

09:15 – 09:45 Red Bull Rookies Cup Entrenamientos libres 1

10:00 – 10:40 Moto3 Entrenamientos libres 1

10:55 – 11:40 MotoGP Entrenamientos libres 1

11:55 – 12:35 Moto2 Entrenamientos libres 1

12:50 – 13:20 Red Bull Rookies Cup Entrenamientos libres 2

13:35 – 14:15 Moto3 Entrenamientos libres 2

14:30 – 15:15 MotoGP Entrenamientos libres 2

15:30 – 16:10 Moto2 Entrenamientos libres 2

16:25 – 16:50 Red Bull Rookies Cup Qualifying



Sábado 7 de noviembre

09:15 Red Bull Rookies Cup Carrera 1 (17 vueltas)

10:00 – 10:40 Moto3 Entrenamientos libres 3

10:55 – 11:40 MotoGP Entrenamientos libres 3

11:55 – 12:35 Moto2 Entrenamientos libres 3

13:15 – 13:30 Moto3 Qualifying 1

13:40 – 13:55 Moto3 Qualifying 2

14:10 – 14:40 MotoGP Entrenamientos libres 4

14:50 – 15:05 MotoGP Qualifying 1

15:15 – 15:30 MotoGP Qualifying 2

15:50 – 16:05 Moto2 Qualifying 1

16:15 – 16:30 Moto2 Qualifying 2



Domingo 6 de noviembre

09:00 – 09:20 Moto3 Warm Up

09:30 – 09:50 Moto2 Warm Up

10:00 – 10:20 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Carrera (23 vueltas)

12:20 Moto2 Carrera (25 vueltas)

14:00 MotoGP Carrera (27 vueltas)

15:30 Red Bull Rookies Cup Carrera 2 (17 vueltas)