Arón Canet y Héctor Garzó se lucen en casa

El suizo Thomas Luthi (Kalex) se erigió en el líder de una primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Europa de Moto2 en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste que resultó muy lenta como consecuencia de las malas condiciones del asfalto por la lluvia.



Luthi rodó a catorce segundos del mejor tiempo de la categoría, pero al menos dominó una sesión en la que se produjeron algunas caídas de consideración, la más dura la del malasio Hafizh Syahrin (Speed Up), del equipo del valenciano Jorge Martín "Aspar", quien casi recién salido de su recuperación tras el grave accidente que sufrió en el circuito austríaco del Red Bull ring de Spielberg, se volvió a hacer daño y requirió de la asistencia médica del circuito valenciano.



Mucha mejor suerte tuvo el valenciano Arón Canet (Speed Up), compañero del malasio en el equipo de Aspar, que reaparecía tras ser sometido a un injerto de piel en el dedo meñique de su mano izquierda, lo que no le impidió conseguir el tercer mejor tiempo de la categoría, aunque su dolor a la hora de quitarse el guante en el taller era más que evidente.



Con Luthi como líder de una tanda inusual, tras el acabaron los valencianos Héctor Garzó (Kalex) y Arón Canet, con el lesionado Syahrin -auténtico especialista en agua- en la cuarta plaza por delante del italiano Marco Bezzecchi (Kalex) y del líder del mundial, el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex).



Mientras, su compañero de equipo, el español Augusto Fernández quedaba mucho más atrás al sufrir una caída que condicionó su participación en esta primera sesión y que le relegó al vigésimo tercer puesto.





Jorge Navarro, decimoctavo

(Kalex) concluyó en la decimocuarta posición, consin asumir excesivos riesgos para no sufrir una nueva caída que condicione su rendimiento en el tramo final de la temporada.Xavier Vierge (Kalex) fue vigésimo primero, con Edgar Pons (Kalex), vigésimo cuarto, Marcos Ramírez (Kalex), tras él, y el italiano(Kalex), tercero en la clasificación provisional del mundial, en una muy retrasada vigésimo octava posición.