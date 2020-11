El escalofriante choque de Yamanaka con Sergio García en la recta de Cheste

Ryusei Yamanaka ha chocado contra su compañero el piloto castellonense Sergio García Dols, que al final puedo acabar segundo en los segundos entrenamientos libres de Moto3 del GP de Europa. El piloto ha podido levantarse y salir por su propio pie tras unos interminables minutos con las asistencias, en los que solo se le veía mover el cuello.



Ryusei Yamanaka, quien apuró demasiado la frenada tras él y literalmente se lo "comió", lo que le hizo rodar por los suelos al clavar la rueda delantera y caer de cabeza y de muy mala manera.



Aunque en un principio se pensó que podía sufrir heridas graves, el piloto nipón acabó regresando al taller por su propio pie, pero con la obligación de pasar por la clínica del circuito para evaluar su estado y cerrando la clasificación de la jornada con el trigésimo primer tiempo del día.







?? La escalofriante caída de @yamanaka_ryusei tras chocarse contra su compañero @garciadols11 ??



Masià y Arenas, sin arriesgar por la tarde

En cuanto a resultados de los segundos libres de Moto3, el italianoavisó de sus intenciones para el fin de semana al ser el más rápido en el primer día de entrenamientos libres para el Gran Premio de Europa de Moto3 en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, en la Comunitat Valenciana, en la que los pilotos tuvieron que enfrentarse a unas condiciones muy adversas por las condiciones climatológicas.Vietti, tercero en la clasificación provisional del mundial no quiso reservarse nada, sabedor de que tiene que arriesgar si quiere "meter presión" al líder del mundial, y consiguió su objetivo en una última vuelta en la que hasta ese momento se había vivido el particular "rifirrafe" por la primera plaza entre el valenciano Sergio García Dols (Estrella Galicia 0'0 Honda), vencedor hace un año en este mismo circuito y recién anunciado por el Aspar Team para 2021, y el italiano(Husqvarna), que a la postre acabaron tras él."Mister Pole", el español(KTM), que lleva cinco mejores clasificaciones de entrenamiento en lo que va de temporada, sólo se vio superado por los tres primeros, no así el líder del mundial,(KTM), quien no quiso arriesgar en lo más mínimo y se conformó con una decimoctava plaza que, por ahora, le deja fuera de la segunda clasificación directa.Como no podía ser de otra manera el rendimiento de los pilotos españoles en un trazado que se conocen muy bien estuvo a la altura de las circunstancias y además de Sergio García y Raúl Fernández,y llegó a ser líder de la jornada durante algunos instantes, con Alonso López (Husqvarna), undécimo.El japonés(Honda), como, se lo tomó con mucha calma, confiado como el líder del mundial -y su máximo rival para lograr sus objetivos- en que las previsiones meteorológicas que hablan de una mejoría para mañana, les permitan "enmendar" su actual situación, con el nipón decimoséptimo por delante del español.Algo parecido le sucedió al español Jaume Masiá (Honda), que pasó de ser el líder claro por la mañana a "dejarse comer" mucho terreno por sus rivales y acabar en una discreta vigésimo primera posición.Eso le deja fuera de los catorce mejores tiempos que pasan directos a la Q2, un problema en caso de que este sábado por la mañana llueva.