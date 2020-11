Valentino Rossi supera la COVID-19 y correrá en Cheste

Valentino Rossi ya se encuentra dentro del paddock del Circuit Ricardo Tormo listo para volver a subirse este sábado a la Yamaha M1 con la que este viernes rodó Garret Gerloff. El italiano, que voló hacia València al conocer el primer negativo en el test PCR, se hizo otro este viernes que esta misma tarde fue confirmado también negativo. Era imprescindible contar con dos negativos consecutivos en las pruebas para volver a entrar en la burbuja de MotoGP, y en el garaje de Yamaha, una imagen que colgó el propio equipo en sus redes sociales:





There he is!!!! ??@ValeYellow46's second PCR test came back negative. He is back in our pit box and will be riding tomorrow! ????????#MonsterYamaha | #MotoGP | #EuropeanGP pic.twitter.com/rwtIVf4oiQ