"Despertar con un PCR cada día no ha sido la experiencia más bonita de mi vida"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que no consiguió el pase a la segunda clasificación del Gran Premio de Aragón de MotoGP en su regreso tras haber dado positivo por covid-19, reconoció este sábado haber tenido "un gran miedo de no poder correr tampoco aquí".

"En la última semana me he hecho seis PCR. Todos los días a las 7.30 o 7.45 de la mañana; tenía un bello despertar haciéndome un test. No ha sido la experiencia más bonita de mi vida. También porque tienes que estar solo y ver las carreras en la tele ha sido duro, sobre todo la segunda, porque en la primera tal y como estaba no habría podido correr, pero estar en casa cuando te sientes bien y sabes que podrías correr es muy frustrante", explica Valentino Rossi.

"Afortunadamente he estado siempre bien desde el punto de vista físico. Al final sólo he estado mal dos días; tenía un poco de fiebre, aunque por suerte siempre he respirado bien, nunca he perdido el gusto o el olfato. Así que por ese lado bien", añade el italiano.

"Después se necesita algún día para recuperarse; dos o tres días más. Te sientes un poco débil porque sufres mucho de dolor de cabeza, te molestan los ojos y los primeros días no son muy bonitos. He perdido un poco de peso porque he estado unas dos semanas sin hacer nada, en reposo absoluto, y después han sido duros los últimos días porque todos los que lo han pasado conmigo se habían curado, eran negativos después de dos semanas, y yo, sin embargo, continuaba siendo positivo", reconoce Rossi.



Feliz por Luca Marini, que sube a MotoGP en 2021

Al menos, Valentino Rossi regresó justo en el mismo fin de semana en el que se conoce el fichaje de su hermano Luca Marini por la escudería Esponsorama, por lo que señaló: "también estoy muy contento por Luca, porque correr en MotoGP es el sueño de todos los pilotos".

"Lo hará con una Ducati, con una buena moto y en unas buenas condiciones, y él siempre ha dicho que quería llegar a correr conmigo, y estoy contento por eso ya que el año que viene será la primera vez que correremos juntos. Será bonito", afirma Rossi.

"Estoy muy, muy contento de correr con él, naturalmente. Será una bonita motivación ya que el primer recuerdo que tengo de Luca es de cuando era un bebé pues cuando gané el primer campeonato, en el 97, él acababa de nacer. Él es del 10 de agosto del 97, y yo el Mundial lo gané el 31 de agosto del 97, así que cuando regresé a casa como campeón del mundo recuerdo tenerlo en brazos y que él tenía 21 días", explica Valentino Rossi sobre su hermano Luca Marini.

"Así que pensar que el año que viene correremos juntos y sobre todo que lo haremos en MotoGP, que es el sueño de todo piloto, me hace estar muy orgulloso, pero sobre todo estoy muy contento por él", agrega Rossi.