Garzó anima la lucha por el 'rookie' del año con Canet

Jorge Navarro y Arón Canet acariciaron por milésimas la Q2 desde una Q1 en la que pelearon en todo momento entre las cuatro primeras posiciones hasta que al final acabaron quinto y sexto respectivamente y sin el billete a la lucha por la 'pole' por muy poco. Quien sí lo hizo fue el tercero de los valencianos, Héctor Garzó, que se había ganado ese puesto en los entrenamientos libres y que finalizó noveno, demostrando una vez más su buen hacer en condiciones difíciles, con la pista sin acabar de secar del todo.

El de Paterna se ha propuesto animar la lucha que mantiene con Arón Canet por ser el 'rookie' del año en las tres carreras que faltan, dos en Cheste y una más en Portimao (Portugal). Garzó le ha recortado trece puntos al de Corbera durante la ausencia de este por la lesión que sufrió en el warmup del GP de Francia en Le Mans, y su posterior operación en el dedo meñique de su mano izquierda.

De estar a 40 puntos, ahora son solo 27 lo que les separan, con 75 puntos en juego desde este domingo en Cheste a partir de las 12:20 horas (DAZN). «Por la mañana hemos preferido no salir a la espera de como iba el tiempo el resto del día», indicó el pupilo de Sito Pons. «En el cronometrado no había dudas: hemos montado el slick y había que jugársela. Hemos dado lo máximo asumiendo bastantes riesgos y tenemos una buena posición para hacer una buena carrera», añadió el piloto del equipo HP Pons Racing.

Arón Canet y Jorge Navarro compartirán la séptima fila en parrilla. El de Aspar saldrá vigésimo, un puesto por detrás del de la Pobla de Vallbona, decimonoveno. «No ha sido un buen día, hemos sufrido en la Q1. Todo el rato estábamos entre los primeros, pero somos novatos en la categoría y por falta de experiencia no hemos entrado a cambiar neumáticos. Seguro que para un futuro aprendemos. Intentaremos mejorar lo máximo posible en la sesión de calentamiento porque esperamos una carrera en condiciones de seco», comentó Canet, que se quedó a 88 milésimas de la Q2.

Jorge Navarro fue de los pocos que se atrevió a salir en la tercera sesión de libres, sobre mojado, en la que pese a ser el más rápido no pudo mejorar para acceder a la Q2. Y en la Q1 le faltaron solo 19 milésimas para desbancar a Bo Bendsneyder, que junto a Luca Marini, Hafizh Syahrin y Andi Farid Izdihar se llevaron el gato al agua.

«Otro día con condiciones complicadas; pista mitad seca y mitad mojada tanto en los libres 3 como en la clasificación», lamentó el piloto valenciano del equipo oficial Speed Up. «Lástima porque en la calificación las sensaciones con la parte trasera no fueron lo suficientemente buenas como para pensar que algo estaba mal con el neumático o la moto. Al final, el problema eran los neumáticos de mojado en una pista casi seca. Lo siento porque no fuimos a la Q2 por unas milésimas. En cualquier caso, sólo tenemos que mirar hacia adelante y prepararnos mejor para la carrera».

El español Xavi Vierge se hizo con la 'pole' por delante de Joe Roberts y el líder del Mundial de Moto2 Sam Lowes. Enea Bastianini, segundo a 7 puntos del británico y recién confirmado para MotoGP en 2021 junto a Luca Marini, saldrá muy retrasado, en decimoquinto lugar de la parrilla, tras protagonizar la salvada del día. Luca Marini lo hará desde la tercera fila, en séptimo lugar.