Albert Arenas explica lo sucedido hasta la bandera negra

Cuatro de los candidatos al título de la categoría de Moto3 han vivido este domingo un día complicado en el Circuit Ricardo Tormo por diversas caídas que marcan el desenlace de la temporada.



El primero en irse al suelo ha sido Celestino Vietti, en la segunda vuelta y cuando era segundo en la carrera. En esa caída se ha visto envuelto el líder del Mundial, Albert Arenas, que a pesar de todo ha podido entrar al garaje y con la ayuda de su equipo ha arreglado la moto para poder volver a pista. Sin embargo, posteriormente ha sido descalificado en su décima vuelta, tras marcar la vuelta rápida (1:39.030). Unos momentos de tensión que DAZN ha resumido con las siguientes imágenes:





Le pasó todo lo que le podía pasar ?



La carrera maldita de @AlbertArenas75, sin filtros y desde dentro ?#EuropeanGP ?? #MotoGP ? pic.twitter.com/0XAgIWP3Xh — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2020

Previamente, John McPhee se había caído y Jaume Masiá había hecho lo mismo en medio de una remontada desde la vigésimo octava plaza hasta la decimosexta.La victoria de Raúl Fernández, por delante dey de, deja a Albert Arenas primero de la general, con el japonés a 3 puntos a falta de cincuenta por disputarse. Vietti sigue tercero a 20 puntos, concuarto a 23 yquinto a 24. El piloto delllegará a la segunda carrera de Valencia con opciones matemáticas (aunque remotas) de conseguir el título.El catalán, que pase lo que pase en Moto3 subirá el próximo año a Moto2 junto a Arón Canet en el Aspar Team, comentó lo sucedido en carrera en declaraciones facilitadas por su equipo: "Hemos hecho una buena salida, habíamos hecho los deberes en la sesión de calentamiento y éramos competitivos. En la segunda vuelta Vietti ha cometido un error y yo he sido hábil y he podido evitarlo. En ese momento sentía como si fuera una victoria, pero un segundo después un piloto por detrás ha chocado conmigo y me ha roto la moto. No he podido hacer nada". Nico Terol, refuerzo del Aspar Team para esta recta final de campeonato, justo cuandotrataba de tranquilizar a Arenas en el box. "He entrado al garaje cabreado, pero el equipo me ha intentado tranquilizar. Teníamos que volver a pista, por si había bandera roja", añadió el catalán."He vuelto a pista, pero no me iba bien el freno trasero, hasta que he entendido bien cómo funcionaba la moto y cómo debía pilotarla. En ese momento he empezado a pilotar a mi ritmo y a atrapar al grupo de delante. Me sentía bien y he conseguido la vuelta rápida de la carrera", indicó sobre las vueltas que rodó junto al grupo de Ogura, Arbolino, Binder y Sergio García, y que llevó a varios de estos equipos a protestar a Dorna por una situación anómala (un piloto con vueltas perdidas) que podía influir en el desenlace de la carrera.", añade Albert Arenas en la nota del Aspar Team. "Hemos demostrado que somos rápidos, todos los detalles cuentan y el hecho de ser fuertes en esta carrera me da fuerza para la siguiente. Me sabe mal no haber podido competir hoy y no haber podido luchar por el Mundial en la pista, con mis rivales. Pensaremos en la siguiente carrera", concluyó