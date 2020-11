Sergio García Dols: "En las carreras que quedan tengo que ir a muerte"

Sergio García Dols celebró eufórico su segunda posición en la carrera de Moto3 del GP de Europa después de un año complicado, pero en el que espera conseguir aún subir a lo más alto del podio antes de cambiar de equipo tras su fichaje por el Aspar Team.

El de Borriana, en declaraciones a DAZN, destacó que "no ha sido fácil, hemos tenido algunos problemas con la moto y míos, siempre íbamos a remolque pero con trabajo se sale de todo y aquí está el resultado de todo el año trabajando. A partir de ahora, en las dos carreras que me quedan tengo que ir a muerte, no me juego nada y tengo que dar el 100%. Sería una buena despedida del equipo".

Respecto a su buen papel en Cheste, donde ya ganó el año pasado y volverá a correr la próxima semana, destaca que "es un circuito que me da bien, he rodado un montón desde pequeño, he aprendido aquí y estoy muy contento, pero tengo que repetirlo en todos los circuitos", en una muestra de autoexigencia para el futuro.

Por otra parte, el también piloto valenciano, Carlos Tatay, estaba también más que satisfecho tras acabar sexto y lograr así su mejor resultado de la temporada. "Hemos hecho el máximo, sabía que si forzaba más me podía caer y he preferido conservar un poco e intentar pillar a Binder, lo he intentado pero no ha podido ser. Esta sexta posición me deja muy buen sabor de boca".