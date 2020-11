La versión de Valentino Rossi sobre su 'positivo' del martes

Valentino Rossi ha aclarado a su llegada a Cheste lo sucedido esta semana respecto a su 'positivo' del martes y los negativos posteriores que le van a permitir competir en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana este fin de semana.

"En realidad no es que diera otra vez positivo, sino que en el test del martes algo no estaba claro. Los doctores me dijeron que es algo más o menos normal con las personas que han pasado la covid-19, pero es verdad que estuve muy preocupado porque llevo un jodido mes de 'sí', 'no', y esto es cansado. Es normal, los doctores me tranquilizaron, me hice el test el miércoles y el jueves y fueron negativos, así que estoy feliz, estoy aquí, haré un fin de semana normal, trabajando ya desde hoy y subiéndome a la moto el viernes", señaló Rossi.

"El PCR que me hice el miércoles me tranquilizó mucho porque mis doctores me dijeron que no podían decir que era positivo porque no era verdad, no puedes volvre a infectarte, pero el resultado no era claro. Así que volvimos a hacerlo aunque era imposible porque ya di negativo la semana pasada, pero estaba muy cansado después de un mes con esta historia", reconoció Rossi.

"Lo importante es que estoy aquí. Me siento bien físicamente y no he tenido ningún problema, vamos a empezar a trabajar desde ya porque este circuito siempre es difícil para nosotros y la semana pasada fue difícil para todos los pilotos Yamaha", recordó el italiano.

"Las previsiones son mejores para todo el fin de semana, así que esperamos ser más competitivos y estoy muy contento de estar aquí, de trabajar con mi equipo, con mi moto", insiste Rossi.

Sobre el posible fichaje de Cal Crutchlow, Valentino Rossi dijo que "todavía no ha firmado". "Pero para mí es una buena idea porque es rápido y todavía es piloto y tengo una buena relación con Cal. Creo que Andrea también hubiera sido una buena opción para Yamaha", agregó. Y al mencionarle a Jorge Lorenzo reconoció: "cuando supe que Jorge iba a ser probador de Yamaha estaba muy contento porque es un gran piloto, pero la diferencia es que Dovi y Crutchlow pilotan aquí cada día y están más preparados