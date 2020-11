Jack Miller marca el ritmo en la primera jornada en Cheste

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20), el español Jorge Navarro (Speed Up) y el italiano Tony Arbolino (Honda) han sido las referencias de la primera jornada del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.



Miller doblegó por menos de una décima de segundo al japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), que había sido el más rápido en la sesión matinal, con el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20) tercero tras mejorar su actuación de la mañana, cuando no estuvo demasiado acertado y acabó decimonoveno.





If you're going to crash, make sure you do it in practice! ????



Championship leader @JoanMirOfficial was unharmed by this FP2 fall! ??#EuropeanGP ?? pic.twitter.com/WXDg6B7Ktq — MotoGP™?? (@MotoGP) November 13, 2020

Tras ellos acabó la primera KTM, la RC 16 del español(Ducati Desmosedici GP19) y del piloto oficial de Ducati, el italiano Andrea Dovizioso , con el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), que se confirmó que será piloto probador de Yamaha en 2021 en lugar del españolEl italiano Franco Morbidelli fue la primera Yamaha de la clasificación, en la octava posición, superando por escasamente tres milésimas de segundo a Alex Rins y su Suzuki GSX RR, con el españolcomo la segunda Yamaha de la tabla de tiempos en el décimo puesto, el último con el pase directo a la segunda clasificación.(Suzuki GSX RR),durante la tanda y acabó duodécimo.(Repsol Honda RC 213 V), que también sufrió dos caídas, la primera de ellas en la curva dos y la segunda en la curva cuatro.A pesar de su esfuerzo, el piloto de Repsol Honda se tuvo que conformar con la decimonovena plaza, por detrás del italiano(Yamaha YZR M 1).Jorge Navarro (Speed Up) se mantuvo al frente de la tabla de tiempos de Moto2 por delante de los italianos Luca Marini (Kalex) y Fabio di Giannantonio (Speed Up), y eso que ni Navarro ni Marini pudieron rebajar sus registros matinales, pero, tal y como se desarrolló la segunda tanda de pruebas libres, tampoco les hizo falta pues no fueron muchos los pilotos que consiguieron bajar los tiempos de la mañana al ser las temperaturas tanto de ambiente como del asfalto más bajas entonces.El italianoal no poder ninguno de sus rivales rebajar el registro que consiguió en la sesión matinal y que establecía un nuevo récord de la categoría.El español(Estrella Galicia 0'0 Honda) estuvo líder al final de la segunda sesión, si bien no le duró demasiado la primera plaza, ya que con el paso bajo la bandera de cuadros el también español Jaume Masiá (Honda) se la arrebató, aunque con esos tiempos no superaban el registro matinal del transalpino, lo que les relegaba a la segunda y tercera posiciones, respectivamente, en el combinado de la jornada.El líder del mundial, el español(KTM), se quedó fuera de la segunda clasificación al ser decimoquinto.