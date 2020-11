Héctor Garzó no arroja la toalla por el 'rookie del año'

Héctor Garzó parece dispuesto a hacer la carrera de su vida este domingo en el Circuit Ricardo Tormo, donde ya fue séptimo hace una semana en el GP de Europa, su mejor resultado en un Mundial en el que aspira a seguir de la mano de Sito Pons la próxima temporada. El de Paterna está peleando además por ser el rookie del año, para lo que necesita recortar sus 23 puntos de desventaja sobre el actual líder, el piloto del Aspar Team, y también valenciano, Arón Canet.



Y de momento, en los terceros entrenamientos libres demostró que no arroja la toalla, pues acabó segundo, diecisiéis puestos por delante de un Arón Canet que fue decimoséptimo. Garzó logró pasar directamente a la Q2, en la que luchará por la pole con otro valenciano, Jorge Navarro, el mejor del viernes, pero que este sábado tuvo que conformarse con la sexta posición.

Marco Bezzecchi fue el más rápido y el líder del Mundial, Enea Bastianini, pasó por los pelos, con el decimotercer mejor puesto. Su principal rival, Sam Lowes, pese a ser quinto, no acabó la sesión tras una dura caída en la que la moto le golpeó en la muñeca y en el casco.



El piloto, consciente, fue trasladado por su hermano con la scooter hasta el centro médico del Circuit Ricardo Tormo, para ser evaluado. En un primer momento, el equipo comunicó que los pruebas confirmaron que no sufre ninguna fractura. Solo fuerte dolor, por lo que se aplicará hielo a ver cómo responde en las próximas horas. Sin duda, un serio contratiempo en la lucha del británico por el Mundial.





