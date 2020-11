Héctor Garzó: "La victoria ha estado cerca"

Héctor Garzó acabó segundo este domingo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de Moto2, su primer podio en el Mundial de Moto2 tras su debut en 2017 de forma puntual en sustitución de Xavi Vierge. Ahora, en su primera temporada completa con el HP Pons Racing, el de Paterna no solo logró el sábado su primera fila en parrilla, a solo 13 milésimas de la pole, sino que este domingo peleó por la victoria hasta el final, quedándose a milésimas de Jorge Martín, el ganador.

"La verdad es que no tengo palabras para describirlo. Estoy muy muy contento de mi primer podio, y que sea en casa. Era una carrera muy difícil porque sentía todo el viento al llegar a parrrilla y pensaba que iba a ser complicada por ello", explicó Garzó, "pero he podido controlar mi ritmo, con un poco de ritmo al principio con Schrotter, que me ralentizó, pero luego pude contactar con la cabeza de carrera".

"No quería pasarle demasiado fuerte a Jorge Martín porque iba con buen ritmo, pero le pude adelantar de la mejor manera posible. Luego me pasó, pensé que tenía ritmo y traté de seguirle. Después se cayó Di Giannantonio, íbamos en grupo de cuatro, la victoria ha estado muy cerca y muy contento con el segundo puesto. Gracias a la família, a Sito Pons, al equipo y a los patrocinadores", añadió.

El de Paterna es el vigésimo primer piloto español que hace podio en la categoría de Moto2 y pone la lucha por el rookie del año al rojo vivo con Arón Canet