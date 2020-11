Joan Mir: "No sé si reír o llorar"

Joan Mir vivía al acabar la carrera del GP Comunitat Valenciana una mezcla de emociones que nunca había sentido. Su séptima posición en Cheste le valía para proclamarse campeón del mundo de MotoGP, el sueño de toda su vida.

En sus primeras declaraciones a DAZN, el mallorquín se mostró emocionado y con problemas para expresar sus sentimientos, tras abrazarse a sus padres y a su novia. "Ser campeón dell mundo de MotoGP me suena increíble, no tengo palabras para describir esta emoción, es algo por lo que he estado luchando toda mi vida y ser capaz de conseguirlo€ no sé si reír o llorar, tengo mezcla de emociones y me siento muy feliz, cuando vas consiguiendo un sueño y lo consigues. No soy capaz de asimilar lo que me está sucediendo, no tengo palabras para describir cómo me siento".

Tras el podio, volvió a hablar, mientras iba a similando poco a poco lo logrado. "No me lo creo todavía, no me quedan fuerzas para celebrar, estoy muy cansado, en esta carrera he sufrido muchísimo, pero nos ha bastado para ser campeón. No acabaría nunca de agradecer a la gente. Mucha gente me ha ayudado, es brutal y agradezco a Suzuki por la oportunidad que me ha dado. Ser campeón al segundo año me deja sin palabras, se lo dedido a ellos, a toda mi familia, a la gente que está en casa sufriendo con el Covid y espero haberles alegrado la vida aunque sea un poquito".

A ello añadió que "es brutal, cuando firmé con Suzuki, era una oportunidad muy bonita pero no me esperaba que fuera tan rápido. Es una familia más pequeña que las otras fábricas y ganar con Suzuki tiene un valor extra. No puedo estar más agradecido".

Respecto a la carrera en sí, reconoció que "la carrera se me ha hecho eterna porque iba sufriendo mucho encima de la moto, he tenido algún que otro susto, pero iba con un susto detrás de otro y era muy impredecible, menos mal que al final ha salido bien. Desde el principio ya era campeón pero hasta que no veía el 'ok' en la pizarra no estaba tranquilo, iba apretando, sufriendo, con la lengua fuera, aunque no haya ganado hoy, estoy muy contento porque he dado el 100%".

Mir admitió también haber pasado un año complicado por los problemas generados por el coronavirus. "Ha sido un año muy difícil, no poder celebrar los buenos momentos, mi primer podio y victoria, ha sido muy duro, volver a casa e intentar no contagiarnos para no perdernos ningún gran premio. Ha sido una presión extra, ha sido muy difícil, hemos hecho las cosas bien. No he sido el más rápido en todas las carreras, pero sí el más constante. He acabado esta temporada y en Portimao hay que divertirse. Ya pienso en la siguiente temporada también".