Sergio García Dols: "Este podio no me lo esperaba ni yo"

Sergio García Dols volvió a demostrar este domingo que le viene como anillo al dedo el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Tras el podio de la semana pasada (2º) y la victoria del año pasado, ha vuelto a subir al segundo cajón del podio en una carrera ganada por Tony Arbolino.

Con ello, el piloto de Borriana logra tres podios consecutivos en Valencia y, a falta de la carrera de Portimao, despide la temporada en su mejor momento de forma antes de cambiar de equipo tras su fichaje por el Aspar Team.

A pesar de ello, fue el primer sorprendido en volver a lograr un podio este domingo, sobre todo porque salía 17º tras una mala sesión de clasificación. "Espectacular, no me lo esperaba ni yo, ha sido una carrera difícil, no tenía las mejores sensaciones, pero he dado el máximo, he tirado con Arbolino para coger a Raúl, hemos dado un paso adelante y es importante para acabar fuertes la temporada", señaló en declaraciones a DAZN.

De la carrera, añadió que "me faltaba un poco con neumático usado, pero al principio me sentía a gusto, podía frenar fuerte, pero estoy contento, he podido remontar, en pocas vueltas he podido estar adelante y estoy contento y agradecido. La verdad es que el ritmo de la carrera ha sido muy fuerte, no puedo decir mucho, solo quiero dar las gracias al equipo, a mi familia y a todos. No puedo decir mucho más", afirmó emocionado.