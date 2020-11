Todas las combinaciones que hacen 'rookie del año' a Canet o a Garzó

Emoción y suspense hasta el final. Si el Mundial se hubiera acabado este sábado con la calificación, Héctor Garzó superaría a Arón Canet en la lucha por el 'rookie del año' de Moto2 por un solo punto, 68 frente a 67. Y sería campeón.

Un título que volverá a ser para un valenciano por tercera vez en la última década pero por primera vez en Moto2. Antes lo fueron en Moto3 Jorge Navarro (2015) y Jaume Masià (2018).

Canet, con más años en el Mundial, y tras un buen comienzo del campeonato, ha visto diluirse su amplia ventaja desde la lesión en el dedo meñique que sufrió en el 'warmup' del GP de Francia en Le Mans y que le hizo perderse tres carreras.

Por delante en parrilla tendrá este domingo a Garzó, en su primer año en el Mundial y recién renovado tras su primera fila en parrilla y su primer podio, en ambos casos segundo, la pasada semana en Cheste.

Solo tres puntos les separan en Portimao, donde el de Paterna saldrá undécimo, y el de Corbera decimoquinto, combinación que favorece al del Pons Racing.



Máxima igualdad

El del Aspar Team vivió el susto de su vida en una Q2 a la que, por cierto, no faltó Jorge Navarro, que saldrá decimocuarto, justo por delante de Canet. La igualdad, eso sí, fue máxima, pues entre Garzó y Canet apenas hubo 35 milésimas en la mejor vuelta de cada uno, con hasta ocho pilotos en la misma décima, y solo tres milésimas entre Jorge Navarro y Canet.



«He visto a la Virgen»

El de Corbera tuvo un tremendo susto en su vuelta de instalación en la Q2, cuando se fue al suelo en uno de los puntos más delicados del circuito, un cambio de rasante donde las motos incluso vuelan en el aire. Un punto ciego para los pilotos, que confían en que no haya nada sobre el asfalto, y menos un piloto que se haya acabado de caer.

Consciente del peligro, y con buenos reflejos, Canet esquivó tres motos y abandonó lo más rápido que pudo la pista para regresar con su moto al garaje y reparar los desperfectos. «Estoy contento por haber visto a la Virgen y haber salido ileso. Me he asustado mucho. La suerte es que la caída ha sido suave. Varios pilotos casi me han atropellado, pero por suerte no ha pasado nada», dijo Canet, que pudo salir al final y marcar un buen tiempo «con las pulsaciones bastante altas».

Por su parte, Garzó fue segundo por la mañana, pero en la Q2 la temperatura le hizo perder posiciones. «Esperábamos más pero tenemos buen ritmo y la carrera es más temprano, así que la moto funcionará bien. Será importante salir bien y gestionar el desgaste de los neumáticos. Con ganas de acabar el año como se merece», comentó.

La pole fue para el australiano Remy Gardner, quien acabó por delante de los italianos Luca Marini y Di Giannantonio. El líder, Enea Bastianini, saldrá cuarto, justo por delante de Sam Lowes. Bastianini será campeón si acaba entre los cuatro primeros, o del quinto al octavo si Lowes no gana.



Las calculadoras de los dos pilotos valencianos hacia el título

Canet será 'rookie del año'€

...si gana

...si es 2º y Garzó no gana

...si es 3º y Garzó no es primero ni segundo

...si es 4º o 5º y Garzó no hace podio

...si es 6 o 7º y Garzó es 5º o peor

...si acaba entre el 8º y el 15º, siempre que Garzó finalice como mucho dos puestos por delante de él

...si no puntúa y Garzó acaba 14º o peor

Garzó será 'rookie del año'€

...si gana

...si es 2º y Canet no gana

...si es 3º y Canet no hace podio

...si es 4º y Canet 6º o peor

...si acaba entre el 5º y el 13º, siempre que Canet finalice tres puestos por detrás de él