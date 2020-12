Gardner conquista la última pole de Moto2

El piloto australiano Remy Gardner (Kalex) se ha llevado este sábado la pole para la carrera de Moto2 del Gran Premio de Portugal, última cita del Mundial de motociclismo, mientras que el líder del Mundial, el italiano Enea Bastianini (Kalex), partirá cuarto en su objetivo de ser campeón.



Igual que Moto3, la cilindrada intermedia todavía tiene que dirimir a su campeón, un título para el que se postulan cuatro candidatos, tres italianos y un británico. Bastianini, con 194 puntos; Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), con 180; Luca Marini (Kalex), con 176; y Marco Bezzecchi (Kalex), con 171, cuentan con opciones para firmar el que sería para todos su primer campeonato.





Ninguno de los cuatro se perdió su cita con la Q2, en la que; solo Marini, que saldrá segundo desde primera fila, calificó mejor que el de Rímini. En busca de la machada, Lowes partirá en la misma línea de parrilla que el líder, quinto, mientras que Bezzecchi tendrá que remontar desde la duodécima posición si quiere tener alguna opción.En la tanda definitiva, tras un primer crono de referencia de(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), aparecieron Marini y Lowes para ponerse al frente y mostrar sus intenciones de cara a la carrera del domingo en Portimao.A poco más de dos minutos para la bandera a cuadros,luso, que por la mañana ya había establecido el australiano Remy Gardner (Kalex), y los dolores en la muñeca hicieron que el piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS optase por conformarse con su posición.Fue precisamente el oceánico el que se encargó de desplazar a Marini de lo más alto; voló en su penúltima vuelta para recuperar su honor y sellar su segunda pole del curso. Junto a él saldrán en primera fila Marini y su compatriota Fabio Di Giannantonio (Speed Up), segundo y tercero respectivamente.En la lucha por el 'rookie' del año,segundo el pasado fin de semana en Cheste, partirá undécimo, mientras que(Speed Up), que sufrió una dura caída al inicio de la sesión, saldrá decimoquinto.En cuanto al resto de españoles,, y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) comenzará octavo, justo por delante de Marcos Ramírez (Kalex); Xavi Vierge (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up) saldrán decimotercero y decimocuarto respectivamente y Edgar Pons (Kalex) vigésimo tercero.