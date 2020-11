Arenas: "Ha sido un sufrimiento con altibajos. Pienso disfrutar del momento"

El piloto español Albert Arenas (KTM), flamante campeón del mundo de Moto3, ha reconocido que ha vivido "un sufrimiento con altibajos" durante la carrera del Gran Premio de Portugal, última cita del Mundial y en la que le ha valido con ser duodécimo, y ha reconocido que el empujón que le dio su victoria en Tailandia en 2019, tras sufrir un accidente de bicicleta, fue vital para poder convertirse en el piloto que es ahora.

"Ha sido un sufrimiento con altibajos. Al inicio estaba supercómodo, disfrutando mucho pilotando; luego he empezado a tener algún problema con la goma trasera, me costaba mantenerme encima de la moto con máxima inclinación. Hacia el final he vuelto a retomar el ritmo y he podido coger otra vez a Arbolino y a Binder", señaló en declaraciones a DAZN.

Sin embargo, una frenética última vuelta pudo haberle privado incluso del título. "En la última vuelta ha habido un lío muy grande, muchos toques. Al final, hemos estado ahí toda la temporada y en la carrera y hemos dado el máximo. Tengo que asimilarlo aún, pero pienso disfrutar del momento", manifestó.

Por otra parte, el de Girona reconoció que le pasaron "muchas cosas por la cabeza". "Aun no lo creía, he estado muy tranquilo estos días y he intentado no pensarlo mucho. Estoy muy feliz, tengo ganas de ver a todo el mundo y comentar y ver la carrera, aprender de este momento. Han pasado muchísimas cosas. Agradezco a todo el equipo el trabajo que ha hecho, a toda la gente que ha creído. Ayer viví la carrera de Tailandia. Estoy muy feliz", apuntó.

En este sentido, cree que ese triunfo en Tailandia en 2019 le ayudó a dar "el paso" definitivo para poder luchar por el título. "Tengo que agradecer a todo el mundo que me ha ayudado a dar ese paso. Estoy muy feliz, podemos decir que somos campeones del mundo", concluyó.