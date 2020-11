Aspar: «Queremos ser campeones con Sergio García y Canet»

Aunque aún sigue disfrutando del título de Moto3 de Albert Arenas y de una temporada que define como «brutal» para su equipo, Jorge Martínez Aspar tiene ya en mente el próximo Mundial, en el que está convencido de poder pelear por los títulos en las dos categorías tras el fichaje de García Dols y el crecimiento de Canet en su primero año en Moto2

¿Le han bajado ya las pulsaciones?. Llegó a 151 y eso que no estaba encima de la moto...

—Afortunadamente sí, pero la verdad es que fue una carrera de infarto, con una tensión absoluta. En general, las carreras de Moto3 son así, pero ésta se nos complicó mucho por culpa del neumático. Por suerte, pudimos superarlo y valió lapena luchar hasta el final.

—¿Es la carrera en la que más ha sufrido al margen de su época de piloto?

—La verdad es que cuando corría era diferente porque sabía en todo momento lo que estaba pasando y llevaba el control. El no saber, el estar ahí parado también te da un plus de tensión. De todas formas, como responsable de equipo también sufrí mucho en la última carrera del Mundial de 2011, en la que ganó el Mundial NicoTerol. Había mucha tensión, era el último Gran Premio y la pista estaba mitad mojada y mitad seca. Pero ya en carrera, Zarco se cayó y desde ese momento éramos campeones y disfrutamos más la carrera. En esta de Portimao sufrí más.

—¿Llegó a temer en algún momento por el título?

—Hubo dos vueltas al final en la que lo vi muy complicado, sí. Arbolino y Ogura se iban hacia adelante y Arenas se quedaba atrás. Empecé a temer por algún toque, alguna caída, no teníamos muchos puntos de margen y podía pasar cualquier cosa.

—Es buen momento para echar la vista atrás y ver cómo apostó por él en 2016 en un momento complicado de su carrera tras una grave lesión...

—Sí, es su cuarta temporada con nosotros y la verdad es que no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Primero, la Mahindra no era muy competitiva, con KTM mejoramos después. Pero lo más importante es que Albert siempre ha sido un piloto de mucho método, no tan talentoso como algún otro, pero muy técnico y trabajador y con eso, con mucho sacrificio, las cosas llegan al final. Al revés suele ser más complicado. A un piloto muy talentoso es difícil hacerle trabajar tanto.

—Y todo ello compaginando las motos con su carrera de Ingeniería Industrial. ¿Cómo lo ha llevado?

—La verdad es que desde que empezó ha estado 100% concentrado en el Mundial y lo ha dado todo, pero sí, quiere ser ingeniero, habla un inglés perfecto, es muy educado y ha crecido mucho con nosotros también. Su éxito es un éxito de todos.

—El Mundial de Moto3 ha sido la guinda, pero este año han hecho triplete con la European Talent Cup y el Campeonato del Mundil Junior, al margen del rookie del año de Canet. Mejor imposible...

—Así es. No se puede pedir más, si a principio de año me dicen que íbamos a ganarlo casi todo habría sido difícil de imaginar, pero hemos brillado en la Talent, en la Rookies, en el Mundial Junior, en el Mundial de Moto3 y además hemos logrado el rookie del año en Moto2. Ha sido una temporada brutal para el equipo y ahora tenemos un futuro muy esperanzador y otra ilusión con la apuesta por GasGas para el Mundial. Hay un gran proyecto y seguiremos apostando por pilotos jóvenes.

—Así lo ha hecho con Izan Guevara como compañero de Sergio García Dols en Moto3, al margen de la dupla de lujo de Albert Arenas y Arón Canet en Moto2. ¿Dónde les pone el objetivo para el próximo año?.

—El objetivo en Moto3 es ser campeones del mundo con Sergio García y dar tiempo a Izan Guevara para que vaya creciendo en el Mundial. Con Canet también debemos de pelear por ser campeones del mundo y que Arenas crezca mucho porque estoy seguro de que también tendrá opciones importantes.

—¿Está garantizada la continuidad de Arón Canet o aún tiene alguna opción de dar el salto e MotoGP con Aprilia?

—Yo he hablado con él y con su manager y entendemos que no se irá. Creo que no sería lo más lógico y que le vendría bien seguir creciendo en Moto2. Si tuviera una súper oferta para un equipo oficial lo entendería, pero de momento tiene contrato en vigor para 2021 y contamos con él.

—Arenas le ha dado su quinto mundial como equipo, pero ¿cuál fue el más especial?

—Cada Mundial ha tenido su importancia. El de Bautista fue especial por ser el primero, el de Talmacsi también por la lucha con Faubel, que aprovecho para decir de nuevo que me hubiera gustado que lo hubiera ganado Héctor, el de Julián Simón porque vino después de que le convenciéramos de que bajara de categoría para ganar el Mundial y lo logró y el de Nico Terol fue quizá el más especial de todos porque era un piloto al que conocíamos desde los 10 años cuando estaba en la Cuna de Campeones y verle crecer hasta llegar a ser campeón del mundo supuso mucho para nosotros.

—¿Es cierto que a Arenas le dijo antes de la carrera de Portimao que saliera a disfrutar?

—Así es.

—¿Pero se puede disfrutar sobre la moto cuando te estás jugando ser campeón del mundo en una sola carrera?

—La verdad es que yo siempre intento que salgan a pasárselo bien y a disfrutar porque es la mejor manera de ir rápido sobre la moto, pero el domingo ya te digo que Alberto trajo el título pero que no pudo disfrutar demasiado. Lo pasó mal, como nosotros. Veía peleigrar también el título y solo pudo disfrutar cuando acabó.

—Él tuvo un paso fugaz por la Cuna, donde también estuvo más tiempo Jon Mir, nuevo campeón del mundo de MotoGP. ¿Cómo se siente después de ver cómo se ha logrado llegar a lo más alto con el campeonato de formación de pilotos que promovió en València en 1999?

—Es algo histórico y me enorgullece mucho. La Cuna nació en 1999, cuando el Circuit Ricardo Tormo y era una apuesta mía personal muy grande. En 2011, justo el año del título de Nico Terol, JoanMir ganaba en la Cuna. Cualquier piloto sabe ahora que España es el mejor país para formarse, por sus circuitos y por las Escuelas de pilotos. Somos la primera potencial mundial y es para sentirse muy orgullosos.

—Tan orgullosos como del hecho de ver a siete pilotos valencianos un año más en el Mundial y de que dos de ellos estén también en el Aspar Team. ¿Cómo ve el futuro de ellos y de los que vienen por detrás?

—En el Aspar Team tenemos a Iván Ortolá y a Dani Holgado, que tienen un nivel muy bueno y en breve pueden dar el salto al Mundial. Podemos tener nuevos campeones.

—¿Para cuándo un campeón del mundo valenciano en MotoGP?

—Ojalá pueda ocurrir en unos años y tengamos un campeón de MotoGP valenciano, tenemos grandes pilotos con futuro y hasta once pilotos en distintas copas del mundo, también en MotoE.

—¿Volverá el Aspar Team a la categoría reina?

—A corto plazo seguro que no. En un futuro quizá, de la mano de algún fabricante o si hubiera un gran patrocinador detrás, pero de momento ya tenemos una gran estructura con Moto3, Moto2, MotoE...

—¿Cómo ha llevado las dificultades tanto deportivas como económicas de esta temporada tan atípica por el coronavirus?

—Empezamos en marzo con buenas carreras de Arenas y Canet y en pocos días nos confinaron. Llegué a pensar que no se podría disputar el Mundial, pero hay que felicitar a toda la organización y al equipo por el esfuerzo que ha hecho. No hemos tenido ningún caso positivo y eso es por el esfuerzo de todos.