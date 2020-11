Vídeo: El emotivo recuerdo de Rossi sobre Maradona

Diego Armando Maradona falleció este miércoles con 60 años y han sido innumerables los gestos de otras estrellas del deporte hacia el astro argentino. Una de ellas ha sido Valentino Rossi. El italiano, recién concluido el Mundial de MotoGP en Portimao, recordó en su perfil de Twitter el paso de Maradona por Misano en 2008, donde el futbolista fue una de las personalidades invitadas al Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini.



"Siempre es algo fantástico volver a Italia, y ver a Valentino aquí, rodeado de todos sus fans, es un verdadero placer. ¡Él es una parte destacada de la historia de este deporte y no me quería perder esto!. Me siento muy feliz de estar aquí, es algo que he esperado durante mucho tiempo", explicó el argentino en su visita a la parrilla, donde deseó suerte al italiano.



Dicho y hecho, Valentino Rossi acabó imponiéndose en la carrera, y el 'Pelusa' se sumó a la fiesta en el garaje de Yamaha, unos instantes muy especiales que este miércoles, tras el fallecimiento de Maradona, 'The Doctor' quiso recordar:





Misano 2008, ecco cosa succedeva quando la gente vedeva Maradona

Indimenticabile Diego pic.twitter.com/AoSUB443Ai — Valentino Rossi (@ValeYellow46) November 25, 2020

"Espero que Valentino gane, porque hace mucho por este deporte. Es una figura, como Tiger Woods o Michael Jordan, a los que me encantaría conocer también", añadió en Misano Maradona, acertando de pleno en su premonición.