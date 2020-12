Briatore a Valentino Rossi: "Es mejor que se retire"

Flavio Briatore ha incendiado Italia, y en particular a los tifosi y los aficionados al motociclismo al aconsejar sin tapujos a Valentino Rossi "que se retire". El exjefe de Fernando Alonso en Renault cuando el asturiano se coronó bicampeón del mundo en la Fórmula 1 (2005 y 2006), ha hecho unas declaraciones en una entrevista con 'Radio Radio' que han encendido el debate sobre la retirada de Rossi, que dejará el equipo oficial Yamaha en 2021 para correr en el Petronas Yamaha.

"Me gustaría darle un consejo a Valentino Rossi: en mi opinión es mejor que se retire porque queremos recordarlo como un gran campeón. No puedes seguir compitiendo si ni siquiera tienes un moto competitiva, al final la edad importa", sentenció Flavio Briatore, que incluso comparó el caso de 'Vale' con el del futbolista Ibrahimovic. "El caso de Ibrahimovic es particular porque lleva una vida completamente dedicada al deporte. Ibrahimovic nunca falla. Pero hay una diferencia entre dar una patada en los tobillos y correr a 300 km/h y fallar una curva provocando un accidente".

Unas declaraciones que a buen seguro tendrán contestación en próximos días por Valentino Rossi, que viene de sufrir su peor temporada en MotoGP, y que con 42 años en 2021 será el piloto de mayor edad en la parrilla, una temporada más.

También te puede interesar:

El emotivo recuerdo de Rossi sobre Maradona