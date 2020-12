Albert Arenas: "Aspar sufrió más que yo por el título de Moto3"

La pandemia ha marcado la vida de todos en 2020 y ha cambiado el calendario de multitud de competiciones, pero si alguien vivió también un de los mejores momentos de su vida fue Albert Arenas, quien a sus 23 años se proclamó campeón del mundo de Moto3 con el Aspar Team.

El catalán, que en 2021 dará el salto a Moto2 de la mano del alcireño, no olvida que fue Aspar quien apostó por él en un momento complicado de su carrera, de ahí que comparta su éxito con él. «Siento el orgullo de haberle devuelto a Jorge su confianza con un título. Apostó por mí, es un equipo ganador y eso conlleva presión pero lo tienen todo para poder conseguir grandes cosas. Nunca pensé en dejarlo porque soy feliz cuando voy en do luchar por victorias y por suerte Jorge me dio esta oportunidad».

Un título por el que hubo que sufrir hasta la última carrera de Portimao pese a su gran inicio de Mundial. «En la primera carrera de Valencia tuve mala suerte, me golpearon por detrás y me rompieron la moto, pero en la segunda carrera de Valencia dimos un paso más para ser campeones. Hay que adaptarse a las distintas situaciones. Jorge sufrió

más que yo por el título porque un piloto sabe lo que pasa en cada momento y desde el box es más difícil

llevar los nervios», tal y como se pudo ver en la retransmisión televisiva de la última carrera.

Arenas no olvida tampoco la ayuda de Nico Terol, campeón del mundo de 125 cc en 2011, en el momento clave de la temporada. «Nico se enganchó al equipo en las últimas carreras y nos dio un empujón. Él vivió una situación parecida a la mía con su Mundial, también lo pasó mal pero me ayudó a estar tranquilo y me dio el consejo de que saliera a disfrutar».

Con el objetivo cumplido de ser campeón del mundo trabaja ya en su próxima temporada en Moto2 con el Aspar Team, aunque recuerda que la decisión de dar el salto estaba tomada antes de saber si sería campeón. «Estoy muy feliz, orgulloso e ilusionado con un nuevo reto, con una nueva pretemporada. Años atrás ya me planteé dar el salto a Moto2, pero ahora es el mejor momento. El objetivo será adaptarse lo antes posible a la moto y sacar mi máximo potencial».

Y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo equipo con el valenciano Arón Canet, mejor rookie del año en la categoría en 2020. «Es un orgullo tener al lado a un piloto competitivo como Canet. Es un referente y seguro que puedo aprender mucho de él».

Arenas recuerda su paso por la Cuna de Campeones, aunque fuera efímero. «En la Cuna estuve corriendo en 2007 por primera vez en circuitos grandes, recuerdo hacer algún podio y guardo un gran recuerdo».

Tampoco olvida Arenas sus estudios, aunque de momento los ha tenido que dejar aparcados. «Empecé a estudiar Ingeniería Industrial, 1º y 2º, pero ahora estoy centrado 100% en las motos, aunque soy inquieto y sigo aprendiendo y leyendo libros».