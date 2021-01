Valentino Rossi ya luce sus nuevos colores

"Buen año 2021 a todos. Estoy feliz de unirme al Petronas Yamaha Team. He visto lo que ha hecho este equipo las dos últimas temporadas y estoy emocionado por descubrir lo que podemos hacer juntos. Estoy ansioso por volver a la pista y empezar a trabajar juntos". Así ha querido felicitar Valentino Rossi el nuevo año 2021 a los tifosi, desde los perfiles oficiales del equipo Petronas Yamaha, que no ha esperado ni un día para mostrar a la estrella con sus colores, después de dejar el equipo oficial Yamaha, en el que recalará el francés Fabio Quartararo.



Valentino Rossi, que el próximo 16 de febrero cumplirá 42 años, mantiene la ilusión del primer día que llegó al Mundial de MotoGP. Aunque cerró en 2020 su segunda etapa en Yamaha en un año muy malo para él, con averías, caídas y dos carreras de ausencia tras dar positivo por COVID-19.





It's 2021! Happy New Year everyone!



We've got a special message for you from one of our new riders for this season: the one and only @ValeYellow46@MotoGP | @PET_Motorsports | #SepangRacingTeam | pic.twitter.com/kEZ7pXuMVs