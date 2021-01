El deporte llora la muerte de Arturo Tizón

La muerte de Arturo Tizón, con solo 36 años, tras caer fulminado este sábado mientras practicaba bicicleta de montaña, su otra gran pasión, con unos amigos en la Serra Espadà, ha conmocionado el motociclismo de la Comunitat Valenciana y el español, pues el piloto era muy conocido por su participación en numerosas pruebas de velocidad y resistencia desde que salió de la Cuna de Campeones, donde formó parte de sus primeras promociones.



De hecho llegó al Mundial de 250 cc, donde compartió parrilla con Jorge Lorenzo, Álvaro Bautista y Héctor Barberá, entre otros. En los últimos años corría en la especialidad de resistencia, en la que llegó a proclamarse campeón en 2018 de las 24 Horas de Le Mans con el equipo Honda France.



La tragedia sucedió en una pista de montaña de Jinquer, en el término municipal de Alcudia de Veo. Arturo Tizón, natural de la Vall d'Uixó, según publicó en un primer momento Mediterráneo, se sintió mareado un par de veces, y cayó desplomado cuando su grupo de cuatro ciclistas más, estaba detenido para decidir por dónde continuar su ruta. Un deporte que le servía a Tizón para mantenerse en forma para las exigentes carreras de resistencia.



Hasta el lugar se trasladó una dotación de bomberos de Espadà Millars y una ambulancia SAMU, y aunque los sanitarios trataron de reanimarlo durante casi 50 minutos, no pudieron más que certificar su muerte, probablemente de Los sanitarios han tratado de reanimarlo sin éxito durante prácticamente 50 minutos, hasta que certificaron su muerte.



Entre sus logros deportivos están su quinto puesto en el campeonato del mundo Boxer del 2005, y el CEV Supersport con una Yamaha R6, lo que le catapultó al Mundial de 250cc en 2006, aunque disputó tres Grandes Premios como wildcard en 2005. Compartió equipo con Aleix Espargaró (Wurth Honda BQR), y debutó en Jerez, donde fue duodécimo, su mejor resultado. En 2007 pasó al Blusens Aprilia Germany, pero los resultados llevaron a ambas partes a separarse. Y cerró una etapa en el Mundial tras 24 salidas en grandes premios.



Posteriormente corrió en el Mundial de Supersport, y en 2011 en la resistencia (endurance), donde ganó varias ediciones de las 24 Horas de Catalunya en Montmeló, la última en 2019 con el equipo de Reus Folch Endurance. En el Mundial de Resistencia corrió con equipos como FCC TSR Honda y National Motors.



Y en el ciclismo, formó parte de la selección de la Comunitat Valenciana de Enduro que compitió en el Campeonato de España el pasado mes de septiembre en Castejón de Sos (Huesca).



Reacciones desde todos los ámbitos

Muy tristes por la noticia del fallecimiento de #arturotizon ?.



Sin duda, una gran pérdida para el motociclismo valenciano.



Descansa en paz amigo pic.twitter.com/ZsD6Ats6lI — FMCV (@fmcv_oficial) January 16, 2021

Una noticia muy triste con la que nos encontramos hoy.



Desde la RFME lamentamos el fallecimiento de Arturo Tizón, piloto que participó en varios Campeonatos nacionales e internacionales de velocidad que nos ha dejado esta mañana.



DEP Arturo pic.twitter.com/m8COAVgrnU — RFME (@rfme_oficial) January 16, 2021

Uno de los nuestros

?

Descansa en Paz

Arturo Tizón

1984-2021#pilotoscuna https://t.co/HaqpNFOSzr — Circuit Ricardo Tormo (@CircuitValencia) January 16, 2021

Qué noticia más triste

Descanse en Paz Arturo Tizón#PilotosCuna https://t.co/fjPZr2royM — Cuna de Campeones (@cuna_campeones) January 16, 2021

Estamos consternados.

Arturo Tizón, querido amigo, compañero y piloto de nuestro equipo, con el que compartimos grandes momentos. Un duro golpe para todo el equipo. Fue un gran piloto que corría con el corazón y mucha pasión.

Nuestro más sincero pésame a la familia y amigos. pic.twitter.com/P36ZrScd4z — Folch Endurance (@FolchEndurance) January 16, 2021

Un abrazo a la familia, amigos y compañeros de Arturo Tizón, múltiple ganador de las #24hCAT. Descansa en paz, campeón. https://t.co/mG0vX8iSQj — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) January 16, 2021

?? | La U.D. Vall de Uxó expresa su mas profundo duelo por el fallecimiento de Arturo Tizón Ibañez.



Nuestro más sentido pésame a familiares y allegados.



DEP ??



#SomLaUDE ????? pic.twitter.com/72aZHE6DHP — U.D. Vall de Uxó (@udvalldeuxo) January 16, 2021

Nos ha dejado un tio genial, humilde, rápido y respetuoso dentro y fuera de la pista con todos.Un orgullo haberte conocido. Descansa en paz ?

El mundo de las lotos te echara de menos

ÚLTIMA HORA: Fallece en Alcudia de Veo el piloto de la Vall,Arturo Tizón https://t.co/IANt3uz1Ab — Angel Poyatos (@AngelPoyatos24) January 16, 2021

Las reacciones tras el fallecimiento no se hicieron esperar, con sendos comunicados de las federaciones española y valenciana de motociclismo."Lalamenta el fallecimiento esta mañana y de manera repentina de Arturo Tizón. Arturo Tizón nos ha dejado con tan solo 36 años. Esta mañana saltaba la noticia cuando, de manera repentina y mientras disfrutaba de una ruta en bici con tres compañeros más, el piloto castellonense ha fallecido. Arturo fue piloto de velocidad compitiendo tanto en Campeonatos nacionales como internacionales. Su última participación fue en el Campeonato del Mundo de Resistencia en el 2019. Desde la RFME mandamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. D.E.P Arturo Tizón"."DEP Arturo. Lalamenta profundamente el fallecimiento del piloto de la Vall d'Uixó, Arturo Tizón. A los 36 años de edad, Arturo Tizón, nos ha dicho adiós. Es una noticia muy triste para todos los que lo conocíamos y una gran pérdida no solo para el motociclismo valenciano sino también para el nacional e internacional. Siempre te llevaremos en el corazón. D.E.P amigo"Entre las reacciones también las del. "Uno de los nuestros. Descansa en paz", lamentó en su Twitter. Igual que ladonde creció como motociclista siendo un niño: "Qué noticia más triste. Descanse en paz Arturo Tizón #PilotosCuna"en la BMW Power Cup, competición en la que logró la victoria en Brno y subió al podio en Sachsenring y en Mugello. Descanse en paz", junto a dos fotos con sus colores.Desde las instituciones,señaló que supone "una terrible pèrdua. Amb 36 anys, li quedava tant per recórrer€ Arturo ens deixa la seua alegria i una actitud d'esforça, d'ajuda i de resistència. El meu condol a La Vall d'Uixò, i als seus familiars i amics. L'esport valencià està de dol. D.E.P, campió. Un tuit, el del Molt Honorable, que citó el"Mi pésame a la familia y amigos de Arturo Tizón. D.E.P."Tambiénlloró su pérdida: "estamos consternados. Un duro golpe para todo el equipo, con él compartimos grandes momentos. Fue un gran piloto que corría con el corazón y mucha pasión. Nuestro más sincero pésame":Y el, donde se labró un palmarés como ganador de las 24 Horas de Catalunya, también le rindió su particular homenaje: "Un abrazo a la familia, amigos y compañeros de Arturo Tizón, múltiple ganador de las #24hCAT. Descansa en paz, campeón".En su ciudad natal, laexpresó "su más profundo duelo" y su "más sentido pésame".Y entre los pilotos,le recordó como "un tio genial, humilde, rápido y respetuoso dentro y fuera de la pista con todos. Un orgullo haberte conocido".