Valentino Rossi vuelve a la carga contra Marc Márquez

El tiempo suele curar las heridas, pero no parece que sea así en el caso de Valentino Rossi. El Mundial que perdió en 2015 ante Jorge Lorenzo sigue siendo una espina que tiene clavada y la responsabilidad de la misma se la sigue achacando a Marc Márquez.

El de Tavullia no ha olvidado cómo le pudieron perjudicar las luchas con el de Honda en varias carreras y ha vuelto a recordar aquella lamentable polémica, que incluso le llevó a ser sancionado por su famosa patada a Marc en carrera, discutida aún por algunos. "Es imposible que lo olvide. Aquello que me hizo no se lo puedo perdonar. Cuando pienso en aquellos días tengo las mismas sensaciones que entonces, y han pasado seis años. Me parece difícil que algún día puedan cambiar", afirma Rossi en una entrevista al 'Corriere della Sera'.

Pero Valentino se refirió también a la lesión de Marc Márquez que le obligó a perderse el último Mundial completo y a su posible regreso para el inicio del Mundial de 2021. "Voy a dar una respuesta diplomática: lamento que no pueda correr. Si se cura, algo que de momento nadie sabe, solo él, volverá fuerte como antes. Pero Márquez no ha sido el adversario más fuerte con el que me he enfrentado", sin nombrar qué otro piloto se lo ha puesto alguna vez más difícil.

Respecto al precipitado regreso que provocó su grave lesión , añadió que "el error fue querer volver a correr demasiado pronto nada más salir de la operación, y no entiendo como permitieron que ocurriera. El doctor Costa fue un pionero. Revolucionó los tratamientos y redujo los tiempos de inmovilización. Tras aquel regreso rapidísimo de Lorenzo en Assen, en 2013, Dorna introdujo unas normas para evitar correr riesgos excesivos, pero con la vuelta de Márquez se saltaron todos de golpe, seguramente como nunca antes había pasado".