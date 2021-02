Sharni Pinford se retira debido al machismo

La piloto de Superbikes australiana Sharni Pinfold, de 25 años, ha decidido bajarse de la moto por cuestiones machistas. Así lo ha denunciado la piloto, que en el campeonato británico de Superbike de 2020 había acabado undécima en Moto3, su mejor clasificación.

Ahora, cuando iba a estrenarse en el campeonato alemán de Supersport 300, ha decidido poner fin a una carrera que arrancó en Gran Bretaña en 2018 y que le llevó hasta el Mundial de Supersport 300 en Francia hace un año.

Pero el machismo ha acabado con sus ilusiones de seguir en el motociclismo, un sueño por el que apostó cuando falleció su padre. En todas las categorías se ha sentido discriminada, y así lo ha explicado en un comunicado en las redes sociales:

"Quiero anunciar mi decisión de alejarme del mundo de las carreras. Esta decisión viene desde el corazón. Desde el principio de mi carrera había decidido dar el 100% sabiendo que, cuando llegara el final, estaría segura de haber hecho todo lo que estaba en mi mano. Mi padre falleció justo antes de que yo comenzara a competir, lo que significa que todo lo que he hecho hasta ahora ha sido solo por mi cuenta sin ningún apoyo".

"A lo largo de mi viaje en el deporte de motor, he vivido y he estado expuesta a muchos desafíos, algunos de los que me cuesta hablar. La mayoría de los desafíos a los que me he enfrentado se han basado en la falta de respeto y trato despectivo hacia las mujeres, cosas que sé que nunca habría tenido que experimentar de haber sido un hombre".

"Llega un punto en el que dices basta, y siento que he llegado a ese momento, siento que ya no quiero seguir expuesta a este comportamiento o a que me traten de esta manera. Esto me entristece profundamente, el mirar los desafíos de mi propio viaje y reconocer el hecho de que las mujeres que dedican sus vidas a perseguir sus sueños están siendo expuestas a esto y están siendo tratadas de esta manera. Este ha sido el factor principal que ha hecho que tomara la decisión de retirarme".

"Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido y es una pena que no haya podido desarrollar todo mi potencial".



Apoyo de la FIM

Esta misma semana la australiana, que aspiraba a ser como María Herrera o Ana Carrasco, ha encontrado el apoyo de la Federación Internacional de Motociclismo, que ha emitido uin comunicado de condena de las actitudes que denuncia.

"La FIM no acepta ningún tipo de discriminación a nuestros pilotos, independientemente de su género. Somos una familia motociclista, todo el mundo es bienvenido. No toleraremos comentarios inapropiados o molestos. Nuestro objetivo es apoyar a todos los pilotos, permitirles perseguir sus sueños y mantener su motivación alta. La Comisión de Mujeres en el Motociclismo de la FIM, junto a la FIM y sus partes interesadas, seguirán trabajando duro para mejorar la igualdad de género en nuestro deporte a todos los niveles", firma Nita Korhonen, directora de la Comisión de Mujeres en el Motociclismo de la FIM (CFM).