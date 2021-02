Marc Márquez habla de su regreso

¿Cómo estás y cómo está siendo tu recuperación?

"Bien, voy mejorando poco a poco, que es lo importante. En cada visita a los doctores hay buenas noticias, que ya es mucho. No hay muchas novedades, que también es importante porque venimos de un proceso muy largo. Poco a poco me voy encontrando mejor; semana tras semana veo que el brazo va funcionando mejor en cosas que hago en casa y va cogiendo fuerza. Ojalá pronto pueda tener suficiente fuerza para subirme a una moto y empezar a entrenar, pero no sé cuándo será".

¿Qué es lo que echaste más de menos el año pasado?

"Eché todo de menos. Evidentemente, lo primero que echas de menos es la competición, estar en los circuitos, la adrenalina, las carreras, los podios€ Eché de menos todas esas emociones y al equipo. Luego también echas de menos las entrevistas, los periodistas y todo el ambiente del paddock. Son momentos que estás en casa y tienes ganas de estar en tu mundo, que es MotoGP y el motociclismo".

Llevas desde pequeño compitiendo contra Pol, tu nuevo compañero de equipo. ¿Cómo lo ves como piloto?

"Pol y yo nos conocemos desde pequeños. Nos iniciamos en las mismas categorías, en las copas de promoción. Yo tenía 8 años y estábamos en la copa de promoción de la Federación Catalana, luego compartimos equipo cuando yo tenía 11 años y después también compartimos box al año siguiente. Él siempre ganaba, era mayor que yo y cuando yo llegaba a la categoría ya estaba ganando y era el referente. Luego en 2010 y 2012 luchamos por campeonatos, fue bonito. Quién nos iba a decir que al cabo de 15 años nos encontraríamos compartiendo box en el Campeonato del Mundo y en el mejor equipo de la historia de MotoGP. ¿Por qué no luchando por Mundiales y por carreras?"

¿Cuál fue la primera vez que os encontrasteis en pista?

"Recuerdo cuando tenía 11 años, que sería en 2004, que fue la primera vez que compartimos equipo. Era mi primer año con una 125cc y era su segundo año para él. Me acuerdo de esa sensación de llegar pequeñito a una nueva categoría y tu compañero de equipo es el que está ganando. Iba muy rápido y aprendí muchas cosas de él. Luego las memorias más recientes son las de las luchas que tuvimos en 2010 y 2012".

¿Cuáles son tus objetivos para este año?

"Me gustaría decir que luchar por el Campeonato, pero creo que no sería el objetivo real ahora mismo. Mi objetivo principal ahora es volver a disfrutar encima de la moto y luego reencontrar sensaciones. No puedo pretender subirme a una moto después de 10 meses de recuperación de una lesión y ser el mismo de inicio. Hay gente que confía en ello y se lo agradezco, pero no va a ser así. Todo tiene un proceso, y ese proceso tendremos que ver si es más corto o largo, y cómo lo podemos hacer; se tendrá que saber gestionar. Una vez empiece a disfrutar encima de la moto, el resto irá viniendo solo".

¿Crees que vas a necesitar mucho tiempo para volver a adaptarte al estilo de la Honda y competir como lo hacías hasta ahora?

"Espero regresar lo antes posible, pero no me he encontrado nunca en mi carrera deportiva en una situación así, de estar parado con una lesión grave. Cuando me suba a la moto por primera vez no estaré al 100%. El hueso tendrá que estarlo, pero también será un proceso de entrenar y trabajar otros músculos encima de la moto. No sé exactamente cuánto tardaré en coger el nivel, pero no hay que tener prisa. He tenido mucha paciencia estos meses y tendré que tener paciencia también cuando vuelva".

¿Cuál crees que será el máximo rival este año? ¿El piloto y equipo a batir?

"Ahora tengo otras preocupaciones. Mi brazo es el que tengo que batir y ayudar ahora. Respecto al campeonato, Joan Mir es el campeón y el que debe defender el título. Si eres campeón, significa que has sido el más rápido o completo durante un año. Luego los pilotos de Yamaha, Ducati, KTM€ Ahora mismo los nombraría a todos. El año pasado fue un campeonato muy abierto, no había un piloto que destacara mucho por encima del resto, pero Joan Mir es el campeón y creo que es el favorito de entrada".