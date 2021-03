Rossi pone fecha a su decisión más importante

Valentino Rossi ofreció este miércoles su primera rueda de prensa como piloto de Petronas Yamaha, tras su presentación telemática el lunes y antes de subirse a su nueva moto este sábado en Catar. A sus 42 años, el italiano ha dejado claro que se toma muy en serio su nueva etapa en el equipo satélite después de 15 años como piloto de fábrica con los de Iwata. "No corro para pasar el rato. Esta temporada es muy importante para mí", ha asegurado 'il dottore', que ha avanzado que en verano tomará una decisión sobre su continuidad en MotoGP.

"Creo que sigo siendo competitivo. Quiero ver si todavía puedo luchar por el podio: si ese fuera el caso, continuaría un año más, de lo contrario no. Lo decidiré durante el verano ", recalcó el nueve veces campeón del mundo sobre su decisión más esperada, que ha hecho correr ríos de tinta en los últimos meses.

"Sé que todavía soy competitivo, pero también sé que cuando me retire mi vida cambiará mucho. No estoy preocupado, ha sido una gran y feliz carrera. Sé que si paras despues después de 26 años algo cambia, pero quiero seguir compitiendo en coches", ha apuntado, consciente que no abandonará los circuitos, y que desde este año tiene su propio equipo en la categoría reina, tras su alianza con Avintia, y con su hermano Luca Marini como piloto.

"El 10º título no me obsesiona. Sí me gustaría ser protagonista durante todo el año, poder luchar por podios y victorias. Estaré feliz si al final de la temporada estoy entre los cinco primeros del campeonato", ha subrayado Valentino, que la pasada temporada firmó su peor resultado en el mundial, con un solo podio y el 15º puesto final en el campeonato.

Rossi compartirá box con su amigo Franco Morbidelli, que este martes hacía una bonita reflexión sobre el valor de la amistad. "Nada es más grande que la amistad, el amor. Esto es sólo un juego. Será importante recordarlo cuando luchemos por cosas grandes y posiciones de cabeza", dijo el italo-brasileño.

Valentino ha dado su opinión al respecto: "Con Morbidelli somos amigos desde hace muchos años. Tu pareja es tu primer rival, por eso sabemos que no será fácil entre nosotros pero también sabemos que lo bueno para todos es intentar ir lo más rápido posible. También puedo decir lo mismo de Bagnaia y mi hermano Luca (Marini). Será una cosa especial: repito que para seguir siendo amigos como rivales se necesita una relación verdaderamente sincera".



Sobre Marc Márquez

Rossi también se ha referido, en términos más diplomáticos que hace unas semanas, a la lesión que dejó en dique seco en 2020 a su 'eterno rival', Marc Márquez: "Veremos cuándo puede volver Marc, pero creo que cuando lo haga será fuerte. Y si no se pierde muchas carreras al comienzo del año podrá incluso luchar por el título. A parte de Márquez, es difícil hablar de candidatos, hay unos 10".



Dolor por Fausto Gresini y advertencia por el Covid

Por último, Valentino ha lamentado la muerte de Fausto Gresini: "Es muy triste, todos extrañamos a Fausto. Lo conozco desde que era muy pequeño, también hemos sido rivales con muchos de sus pilotos, como Capirossi, Melandri y Gibernau. Gresini fue un punto de referencia en el paddock para todos los italianos. Realmente es una gran pérdida para el motociclismo. Su historia también nos dice otra cosa: el Covid es peligroso incluso para quienes gozan de perfecta salud, lamentablemente", ha señalado Rossi , que el año pasado lo pasó muy mal al contagiarse : "Los síntomas duraron mucho".