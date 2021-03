Así ha debutado Valentino Rossi con su nuevo equipo

El español Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP han liderado la clasificación final de la primera jornada de entrenamientos en el circuito de Losail, cerca de Catar y escenario de los dos primeros grandes premios del mundial de MotoGP al final del mes de marzo y principios de abril.

Espargaró rodó en 1:54.687 en la vuelta 42 de las 57 que completó a lo largo de día, con algo más de dos décimas de segundo de ventaja sobre el alemán Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V) y el español y vigente campeón del mundo, Joan Mir (Suzuki GSX RR), que fue tercero con 42 milésimas de adelanto sobre el australiano Jack Miller, el primero de los pilotos oficiales de Ducati, que una vez más sorprendió al resto de fabricantes al mostrar unas generosas tomas de aire en la parte inferior de sus carenados.

Al final del segundo tercio de la sesión de entrenamientos Aleix Espargaró ya lideró la tabla de tiempos con un registro de 1:55.259, más rápido que el mejor crono de la primera jornada, que lo protagonizó el piloto probador alemán del Repsol Honda, Stefan Bradl, con un tiempo de 1:55.614.

En cualquier caso lejos de los tiempos absolutos de la categoría, aunque el piloto teutón tuvo mucho trabajo como probador, pues se le llegó a ver con tres motos distintas en pista y rodando prácticamente de manera ininterrumpida.



Caída de Álex Márquez

Alex Márquez (Honda RC 213 V), en su estreno con el equipo satélite de Honda, LCR, no estuvo demasiado afortunado, pues en la primera parte de la sesión sufrió una caída con una de sus motos que le obligó a completar la jornada sólo con una montura, cuando estaba por detrás de las diez primeras posiciones, al quedar muy dañada su máquina, como también la nueva KTM RC 16 del italiano Danilo Petrucci, quien también se fue por los suelos algo más tarde.

Por entonces, la tabla de tiempos la encabezaban el alemán Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V) y el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), que a una hora y media del final de la jornada tenía al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) en la cuarta posición, justo por delante de Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V).

Sorprendió ver al español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), uno de los aspirantes al título temporada tras temporada, sin un tiempo de clasificación a poco más de una hora de finalización de la primera jornada de entrenamientos en Losail.

En esas mismas condiciones se encontraban los pilotos oficiales de Suzuki, los españoles Joan Mir, vigente campeón del mundo de MotoGP y que dedicó algo de tiempo a probar el prototipo de 2022, y Alex Rins, pero al final todos salieron a rodar sobre el trazado de Losail para acabar entre los mejores de la clasificación.



Valentino Rossi, de estreno

La misma sorpresa generó ver por primera vez al campeón italiano Valentino Rossi con sus nuevos colores del equipo Petronas Yamaha, quien no tardó demasiado tiempo en meterse entre los más rápidos de la jornada, sin la presión de estar en el equipo oficial pero con el mismo material de los pilotos oficiales, Maverick Viñales y Fabio Quartararo, por entonces cuarto y sexto, respectivamente.

Con apenas dos horas de entrenamiento por delante, el mejor tiempo era para el piloto de la escudería satélite Pramac de Ducati, el francés Johann Zarco, con un registro de 1:55.163, apenas 96 milésimas de segundo más rápido que Aleix Espargaró, quien de esta manera dejaba claro el "paso adelante" en la evolución técnica de su Aprilia RS-GP de 2021.

El alemán Stefan Bradl, probador de Repsol Honda y el más rápido en el "shakedown", era tercero a algo menos de dos décimas de segundo, y a poco más de esas dos décimas de segundo el australiano Jack Miller y su Ducati Desmosedici oficial de fábrica.

Ya en los minutos finales comenzaron a producirse las primeras sorpresas, como ver a Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP en cabeza de la tabla de tiempos con un muy buen registro, el primero en bajar de 1:55 al rodar en 1:54.912 y después en 1:54.687, por debajo del récord de vuelta rápida en carrera que desde 2016 tiene el también español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) en 1:54.927, seguido a menos de tres décimas de segundo por el propio Stefan Bradl.

La tercera plaza era para Joan Mir por delante de Jack Miller y tras ellos la primera KTM, la del portugués Miguel Oliveira, el francés Johann Zarco y la primera Yamaha, la del equipo satélite Petronas con Franco Morbidelli, subcampeón del mundo de 2020, por delante de quien el año pasado fue tercero, Alex Rins (Suzuki GSX RR), con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), noveno y Alex Márquez en la décima posición.

Pol Espargaró, en su primera jornada con la Repsol Honda RC 213 V, fue decimoséptimo; acabó justo por detrás de los pilotos de Yamaha, el italiano Valentino Rossi, el francés Fabio Quartararo y el nuevo probador británico Cal Crutchlow, y por delante del debutante español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP20).



Iker Lecuona vuelve a subirse a su moto

El valenciano Iker Lecuona (Tech3 KTM), que afronta su segunda temporada completa en la categoría reina, acabó vigésimo segundo, aunque a solo 2.2 del mejor tiempo del día.

Lecuona, que disputará su segundo año a bordo de la KTM RC16, dio un total de 55 vueltas en su reaparición tras verse obligado a no participar en las tres últimas pruebas de 2020.

"Estoy contento, porque hoy por fin he vuelto a subirme a la moto después de mucho tiempo. Me sentí un poco extraño al principio, porque estuve entrenando mucho durante el invierno, pero la máquina de MotoGP es, obviamente, completamente diferente a con la que estoy practicando en casa. Físicamente es muy exigente, pero estoy satisfecho. He trabajado mucho en mí mismo. No hemos cambiado mucho la configuración de base, aparte de las tandas finales, en las que hemos trabajado un poco con la moto. En general, estoy contento. Todavía nos quedan cuatro días de pruebas aquí, así que mantenemos la calma y seguimos trabajando", dijo el piloto.